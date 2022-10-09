菁英盃　理文登場！火併和富大埔

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由理文激鬥和富大埔的「菁英盃」A組賽事，周日（9日）於大埔運動場展開，今場理文派出鄧梓朗把守大門，隊長顏樂楓及鄭進泓坐鎮中場，兩匹快馬基華尼頓及艾華頓於前線爭取入球；和富大埔方面，加比爾及李家豪鎮守後防，鍾偉強及鄭子森於前場擔正，上場對深水埗戴帽的保連奴先列後備。（on.cc東網周日下午3時直播）

理文正選：

92 鄧梓朗 [GK]

3 徐宏傑

4 立花稜也

5 余煒廉

8 艾華頓

12 羅焯熙

16 顏樂楓 [C]

24 鄭進泓

26 黃俊皓

33 迪高

91 基華尼頓

和富大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

4 馮冠鳴

5 關健朗

6 羅振庭

9 鍾偉強

18 彭欽蓬

26 李家豪 [C]

27 黃祖心

33 加比爾

77 郭縉諾

99 鄭子森

理文後備：

88 袁皓俊 [GK]

2 列斯奧

9 洛迪古斯

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

15 馮慶燁

17 張憙延

18 許可臻

29 余沛康

30 梁羿童

37 梁立天

44 中村祐人

和富大埔後備：

63 李瀚灝 [GK]

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

16 安達

17 陳曉鋒

20 保連奴

23 黃子俊

30 張力行

37 熊健沂

67 利馬

「菁英盃」周日（9日）好戲連場，打頭陣有A組理文叉足1個月電後再出擊，於大埔運動場鬥去仗「開齋」的和富大埔；同日壓軸戲碼，傑志與東方假旺角大球場爆發「雙藍會」。（on.cc東網周日下午3時起直播）

理文超過1個月後重返賽場，主教練陳曉明指出球員經歷長時間的休戰期，身心都難免受到影響：「嚟緊恢復一周一賽嘅情況下，希望球隊透過比賽重拾狀態同信心。」值得高興的是洛迪古斯及加維蘭等傷兵，能夠有時間康復，惟已投入操練的荷西安祖，短期內仍未能復出。「曉明Sir」表示會視「菁英盃」為爭標目標之一，但形容賽事不易應付：「希望一班小將要珍惜機會，資深球員要幫佢哋攞到信心，改善做得唔好嘅地方。」

今季加盟「黃黑軍團」的鄭進泓「沙維」，乃理文陣中港超經驗較為豐富的U22適齡球員，轉投新東家接受新挑戰，「沙維」說自己非常享受在理文的新位置：「以前踢閘比較多，嚟到理文教練畀我嘗試踢較前嘅位置，覺得自己會踢得舒服啲，希望喺黃威同亞哥斯達等球員身上學到嘢。」

和富大埔上場大踢爭氣波，以5比1擊敗深水埗，收穫今季首勝，主教練李恆匯直言贏波對提升球隊士氣會有一定幫助。曾在理文擔任助教的「匯Sir」，認為過往經驗，有助自己制定禦敵對策：「都了解對手嘅，但理文都加入咗唔少有質素嘅新外援，特別係個人一對一情況要小心應付。」他承認球隊在比賽狀態方面會有優勢，並透露今場有機會對陣容進行輪換，以應付未來更重要的聯賽賽事，至於翁煦濤就因外借條款約束，今場需要避戰。

過去兩場「菁英盃」都有披甲的大埔U22球員張力行，就非常感激教練給予機會：「覺得自己表現一般，可以做得更好，仲係有啲緊張，希望之後會慢慢適應。」比起過往青年軍及甲組賽事，他指出頂級聯賽最難適應的地方在於比賽節奏：「希望之後會慢慢適應，基本功同協防方面要再做好啲，同埋要再放膽啲。」