別高興　皇馬贏波背後暗藏重大隱憂

皇家馬德里喺周日(9日)凌晨西甲，作客以1比0擊敗基達菲，今季聯賽8戰取得7勝1和，創下球隊近31年同期最佳開季成績。不過，皇馬近2場比賽55次射門，僅入3球，把握力甚差，成為球隊重大隱憂。

開波3分鐘，皇馬就打開紀錄，莫迪歷開出角球，由中堅艾達米列達奧頂入，今仗亦係呢位24歲巴西國腳第100次為「銀河艦隊」上陣，佢唔止取得入球，並當選今場最佳球員，別具意義。

值得一提，艾達米列達奧效力皇馬以來，曾經5次以頭槌入波，其中4次頂入角球，無疑係球隊一大破門利器。至於貢獻助攻嘅莫迪歷亦功不可沒，呢位37歲老將已經喺西甲累積50次助攻。

不過，皇馬迅速打開紀錄後，未能再增添紀錄，佢哋今場有19次射門，加上上仗歐聯有36次射門，2場合共55次射門，僅入3球，中前球員腳風唔多順。皇馬將於下場歐聯再鬥薩克達，教練安察洛堤真係要諗下計提升入球能力。

另外，皇馬對上1次聯賽開季8戰7勝1和係1991/92年球季，但該季僅得亞軍。