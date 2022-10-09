贏日本站雨戰！麥斯韋斯塔本提前衞冕F1總冠軍

儘管F1日本站賽事受到天雨影響一度延誤，但未有影響紅牛車手麥斯韋斯塔本的戰意，排頭位出賽的他憑着由頭帶到尾的表現，力壓佩雷斯及勒卡歷，贏得個人第32場分站冠軍，並且獲得足夠分數，提前奪得今屆車手總冠軍，宣布衞冕成功！

25歲的韋斯塔本累積366分，比第二位的紅牛隊友佩雷斯（253分）拋離113分，由於本賽季只餘下4場賽事，故韋斯塔本已肯定能取得112分的「安全距離」，鎖定全年總冠軍榮譽。而法拉利車手勒卡歷於本站因在最後一圈違規，被罰5秒下，本站屈居佩雷斯之後而得第3，其車手榜位置亦以252分降至第三。值得一提的是，由於比賽重開後縮短，賽會的計分系統幾乎擺了烏龍，連「韋少」亦懷疑自己是否夠分提前衞冕，場面一度尷尬，惟最後賽會更正車手得分，正式宣布這位紅牛車手奪標。

談到成為兩屆世界冠軍車手，一向成熟穩重的韋斯塔本坦言：「相比起第一年的興奮，今年我覺得整個比賽很踏實，是一種很美麗的感覺；多謝車隊研發了一部出色的戰車，團隊合作的融洽都是我能拿到成功的主因，對比起個人獎項，我更高興車隊能在不少分站取得1-2連贏，我期待紅牛成為車隊冠軍的一天。」