全民皆兵　阿仙奴乘勇打爆紅軍

英超傳統大戰，阿仙奴主場硬撼利物浦。「兵工廠」開咧後弗到冇朋友，單計聯賽主場豪取4連勝，相反「紅軍」跌晒Watt接連失分，防線中門大開，好難擋得住主隊嘅狂轟猛炸，平手盤阿仙奴坐和望贏。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

阿仙奴雖然早前輸畀曼聯，但開季後各項賽事10仗豪取9勝1負，單計聯賽8仗就取得7勝1負，未計今輪賽事仍位居榜首，其中4次主場出擊全部贏晒，包括上輪北倫敦打吡贏死敵熱刺3比1，主場威力唔講得笑。

阿仙奴今季簽入加比爾捷西斯後，火力進一步提升，呢位巴西前鋒喺聯賽已有5球進帳，雖然翼鋒布卡約沙卡仍未托弗，但已交出4個助攻。

馬田奧迪加特、加比爾馬天尼利及中堅威廉沙列巴均已開齋，連以往出任防中嘅格列沙加，今季移前一格即入兩球及貢獻3次助攻，攻擊點眾多，令對手更難防範，而且上周中歐霸贏波杜基林特之役，多名主力未有擔正，留晒力踢今仗。

利物浦防線穿窿

相反，利物浦狀態極為飄忽，上周中歐聯以2比0擊敗格拉斯哥流浪，不過全場圍攻耗力甚多。

而且球隊防線不穩，中堅華基爾雲迪積克不復當年勇，右閘阿歷山大阿諾特更成為缺口，上輪聯賽被白禮頓逼和3比3，佢亦連番犯錯，加上中場老化協防不力，難怪開季7仗聯賽贏得2仗，其中5仗未能保持清白之身。

除此之外，王牌穆罕默德沙拿連續4輪聯賽食白果，攻不銳兼守不穩，造訪當頭起嘅阿仙奴，恐怕凶多吉少。