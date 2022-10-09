香港田徑系列賽　周凱揚打破U18 1500米港績

一連兩日的香港田徑系列賽今日（9日）在將軍澳運動場煞科。周凱揚以4分04秒07打破香港男子U18 1500米紀錄，連同昨日張培賢打破男子撐竿跳港績，及馬穎雯刷新女子U20 400米欄港績，兩日共有3項紀錄誕生。

周凱揚於男子1500米跑出4分04秒07，雖然得「梗頸四」，無緣頒獎台，但打破謝俊賢於2018年創下的U18港績（4分09秒04）。Khan Mohammad Kamran以4分00秒70奪冠，謝俊賢與林穎璋以4分02秒11及4分02秒80分奪亞季。

兩日誕三紀錄

同日男子110米欄，李家耀以14秒01掄元，王珞僖和張紹衡以14秒22及14秒36緊隨其後。 至於女子100米欄冠軍由盛楚殷以14秒19奪得，亞軍鄧曉晴和季軍盧詠儀分別造出14秒66和15秒23。

另外，張培賢昨日以5米刷新香港男子撐竿跳紀錄。8月由英國訓練回港的他，跳過4米6和4米8後，首次挑戰5米大關失敗，但第2跳成功過竿，把自己去年創下的港績（4米85）推過0.15米。馬穎雯則以1分01秒23打破個人保持的女子U20 400米欄港績。