奧蘇里雲到港島跑山打咭 熱愛跑步強化身心靈

已打入香港世界桌球大師賽決賽的「火箭」奧蘇里雲，於賽前記招上已透露訪港期間會約友人跑步，他果然言出必行，跑上港島的金督馳馬徑，欣賞景色之餘不忘打咭開心Share，還足足跑了10公里過足癮。

蘇奧里雲透過跑步App Strava記錄了今次跑步路線，他和友人由黃泥涌峽起步跑上山，配速保持在大約每公里7至8分鐘左右，顯示他們都是輕輕鬆鬆的跑，只見他在相片中大汗淋漓，相信玩得十分盡興。

「火箭」在桌球事業取得輝煌成就，但無論他有多忙，總會抽出時間練跑，事關跑步對他來說不僅是強身健體的活動，更重要是它給予「火箭」一個療癒身心靈的空間，讓他拋開一切煩惱。他曾出版的自傳，其書名就是《Running》。他一生經歷了無數跌宕，風光背後患抑鬱症、父親曾入獄、自己也經歷過離婚、甚至借酒消愁。幸好遇上一位精神科醫生的勸導，開始透過跑步來疏理情緒，因此跑步已成為他生活中的一部份。

他接受《Runner's World》訪問時形容跑步對他來說有如一個宗教式的含意，「它是我的宗教、信念及系統」，他會在清晨6時半走到森林，沿山路上坡落斜，「這是展開新一天最好的方法。」由於現在仍致力打桌球，奧蘇對跑步的成績並不強求：「我知道在長跑中我不是冠軍人馬，畢竟我在年輕時沒有認真訓練過，不過我享受它給我遠離繁囂的寧靜，我試過戴上耳機跑步，但不夠半小時我便將它丟棄了。」

如果有一天能完成一個馬拉松，這將是奧蘇里雲的夢想，不過即使不能，他也視長跑為終身運動:「在長跑會中，我看到一些60、70歲的長者，他們仍保持得很健康，我想自己將來也可以這樣。」