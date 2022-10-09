亞少外　港隊大敗予伊朗　3戰全敗出局

「U17亞洲盃」外圍賽（亞少外）周日（9日）上演I組最後一輪賽事，遠赴吉爾吉斯斯坦作賽的香港十七歲以下足球代表隊挑戰伊朗。港隊雖然有陳浩嘉「破蛋」，惟最終仍以1比11不敵對手，3戰全敗下出局。

賽前已無緣晉級的港隊，於最後一戰作出4個調動，石皓心把守最後大關，李呈、羅子逸及林澔希首次擔正，隊長周子謙繼續坐鎮後防，戴寬於前線衝鋒陷陣。

小組兩戰全勝的伊朗，賽前已穩奪出線資格，今場雖屬例行公事，但開局依然主動搶攻，13分鐘，伊朗前鋒干迪接應傳送，面對石皓心冷靜射入，為球隊先下一城。3分鐘後，巴拉基傳中，干迪再一次射破石皓心十指關。

伊朗得勢不饒人，24分鐘，薩美恩的射門，被石皓心托出底線。4分鐘後，薩美恩再接再厲，禁區內冷靜射成3比0。39分鐘，達希里殺入禁區連過數人起腳得手，幫助伊朗半場帶着4球優勢回更衣室。

換邊後伊朗繼續保持控球，嘗試尋找機會，到51分鐘，達希里接應左路傳中一射入網，令伊朗領先至5比0。隨後伊朗繼續壓前，並於64及65分鐘，先後憑干迪及薩米恩門前建功，領先7球。

港隊及後隨即憑陳浩嘉在禁區頂施射，直飛龍門左下角破網，成功為港隊「破蛋」可惜到68分鐘，港隊於禁區遲遲未能解圍，令達希里射成8比1。81分鐘，伊朗的艾斯卡利禁區內左路射成9比1，7分鐘後，薩米恩再於門前建功，干迪更於補時階段頂入一球，最終伊朗贏11比1完場。

港隊U17雖然3戰全敗，但主教練保坂拓朗仍不忘感謝所有球員，並指對他們場內外的態度感到驕傲。總結這3場比賽的表現，保坂拓朗認為一眾小將可以從中學習：「呢種經驗可以令我哋提升自己，我哋需要有更多呢啲機會，呢個對球員嚟講好重要。」