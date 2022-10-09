菁英盃　「丹恩」米基爾起孖　傑志連入5球反勝

「菁英盃」周日（9日）尾場B組賽事，傑志與東方會師旺角大球場，上演「傑東大戰」。結果傑志靠丹恩奴域和倒戈的米基爾齊齊起孖，以及新兵文尼亞斯錦上添花，以5比1反勝由巴杜姆先拔頭籌的東方，「藍鳥」今季「菁英盃」首戰旗開得勝，各項賽事錄得4連勝。

傑志今場有丹恩奴域及明加索夫齊齊擔正，巴爾拿重返正選大軍，與米基爾坐鎮中場，羅梓駿戴上隊長臂章，3名U22球員分別為趙聡悟、張廣然及曾以行，新兵文尼亞斯和江展民先列後備；東方則派出鍾凱文、黃皓雋及馬希偉3位U22球員，巴杜姆擔任箭頭，新10號仔蔡立靖於後備席候命。

東方今場率先入局，開局7分鐘，巴杜姆接應角球，門前斜身窩利射入，為球隊搶得先機。不過東方的領先優勢未能維持太久，傑志很快作出回應，倒戈的米基爾接應直線，乖巧笠過出迎的鍾凱文，僅僅2分鐘就為傑志扳平。

兩軍回到同一起跑線後繼續對撼，28分鐘，丹恩奴域禁區頂胸口一控，窩利一抽破網，為傑志成功反超比數。30分鐘，黃梓浩接應梁振邦傳送殺入禁區，可惜射門偏離目標。及後傑志由江展民換走受傷的趙聡悟，前者臨完上半場前推入大位起腳，未能命中目標，傑志帶着2比1領先優勢回更衣室。

換邊後，東方一度掌握場上控球權，更換入新兵蔡立靖加強攻勢。惟傑志未有手軟，65分鐘獲得12碼機會，丹恩奴域操刀射入，個人梅開二度，並為傑志拉開領先優勢。及後鍾凱文亦因傷未能堅持比賽，要由廖富源入替。

傑志得勢不饒人，換入基爾頓及希臘新兵文尼亞斯，戰至70分鐘，米基爾接應長傳，趕在廖富源前高高跳起頂入，為傑志贏到4比1。補時階段，傑志米基爾傳中，文尼亞斯插水式頭槌破網，為傑志最終鎖定5比1勝局。

傑志總監兼主教練朱志光，則認為球隊在落後情況下，能夠及時調整心態非常關鍵：「我哋踢得相對比較進取，搶到波之後製造到埋門機會，對方龍門有犯錯，都係我哋主動去逼，先至會出現呢啲鏡頭。」今場傑志雖然成功取勝，但亦有明加索夫及趙聡悟等球員因傷退下火線，「朱Sir」透露前者傷勢沒有大礙，後者情況有待觀察。

東方主教練盧比度賽後認為球隊不值得以如此大分差落敗，並認為下半場12碼的出現屬比賽轉捩點：「我對球隊整體表現咁滿意，包括走位同逼搶都做得好好，直至12碼出線，改變了比賽形勢。」他對鍾凱文的犯錯表示理解：「年輕球員出錯係正常，佢哋要成長，就要經歷呢個階段。」他承認傑志實力強勁，落敗在所難免，但相信去到聯賽再戰，場上形勢會有分別。