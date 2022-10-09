菁英盃　地標有斬獲　文尼亞斯：球隊有良性競爭

「菁英盃」周日（9日）尾場上演B組賽事，結果傑志先落後情況下，連入5球反勝東方，今季「菁英盃」征途旗開得勝，其中於地標戰斬獲入球的「藍鳥」希臘新兵文尼亞斯，就對入波感開心，並深信自己和一班隊友會形成良性競爭。

傑志今場靠丹恩奴域和米基爾的入球，成功拉開領先優勢，在穩定戰局後，上月底新加盟球隊的希臘前鋒文尼亞斯，在下半場亦獲得機會上陣，首次感受在本地作賽滋味的同時，更於臨完場前斬獲處子入球，賽後他對今場結果感到滿意：「今場我哋入咗好多波，我都有份幫助球隊，好開心攞到加盟傑志後嘅第1個入波，。」文尼亞斯認為球場氣氛不俗，尤其對傑志球迷的打氣聲印象深刻：「一班球迷冇得彈，希望佢哋會鍾意我哋嘅表現。」

現時傑志陣中也有不少前鋒在陣，文尼亞斯認為球員之間能夠形成良性競爭：「我哋有好多球員都有能力入波，呢樣嘢對球隊嚟講係好事。」身高1米89的文尼亞斯，場上位置和外型形象都與丹恩奴域有幾分相似，對於有球迷認為日後他將會頂替「丹恩」的位置，文尼亞斯則回應指：「『丹恩』入過好多波，話自己要取代佢係言之尚早。」他認為香港氣候與歐洲有差別，自己仍需時間適應。