平均35分鐘入1球　馬迪爾係「真曼9」

曼聯近年缺乏1位可靠射手擔起鋒線，加上C朗今季嚴重走下坡，令問題更突顯，但其實紅魔鬼最需要嘅人，已經喺陣中，就係安東尼馬迪爾。

呢位法國國腳今季僅上陣104分鐘，已射入3球及1次助攻，換言之平均35分鐘入1球，效率極之驚人，只要佢冇傷冇病，絕對係曼聯嘅破門利器。

安東尼馬迪爾效力曼聯7年，大部份時間表現低迷，上季更有半季時間被外借去西維爾，球迷已經對佢不抱任何希望。

不過呢位26歲前鋒今夏歸隊後，表現脫胎換骨，喺季前熱身賽頻頻入波，當時領隊坦哈格已經話會重用馬迪爾，點知佢開季前夕受傷，令人以為呢位「新亨利」又故態復萌，坦哈格當時一番言論成為笑柄。

其實坦哈格並冇睇錯人，安東尼馬迪爾傷愈後，表現愈來愈好，近2場上陣射入3球，如果話對曼城一役梅開二度係因為對手領先太多放鬆，缺乏說服力，咁上仗歐霸盃，馬迪爾後備上陣2分鐘就入波，證明佢的確已重拾9號仔射手信心同觸覺，曼聯今季復興之路，馬迪爾將擔任重要角色。