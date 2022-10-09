傅家俊末段反撲不果　奧蘇兩桿破百封王

香港世界桌球大師賽周日（9日）在香港體育館煞科，「火箭」奧蘇里雲與傅家俊的夢幻對決，吸引逾8千人入場，成為史上最多現場觀眾的桌球賽事。雖然傅家俊在全場落後下，末段連追兩局，但奧蘇第10局打出「century break」114度，以局數6：4勝出，捧走冠軍和10萬鎊（約87萬港元）獎金。

傅家俊乘主場之利，連挫世界排名前5的沙比和希堅斯，其中四強對「蘇格蘭巫師」，在落後1：3下，沉著應戰，「stay in the game」，反勝6：5，決勝局更打出147，成為今屆最震撼人心一幕。奧蘇對羅拔臣一仗，同樣展現「世界級心臟」，末段連取5局，以6：4殺入決賽，上演港人心中的夢幻對決。

兩人曾交手30次，傅家俊錄得9勝18負3和，最近一次是2019年世界大獎賽首圈，以4：2勝出。相隔3年再遇，傅家俊開局誤入白波，之後幾次埋枱未能得分，先輸0：122。這個44歲東道主球手迅速調整，次局打出一杆55度，以99：0追平局數，可惜第3局射失「黑柴」，奧蘇趁機「起break」，以71：13制勝。這時發生一段小插曲，奧蘇打翻水杯，留下一地玻璃和水漬，向傅家俊求救，後者叫工作人員入場清理。「火箭」未受影響，再贏102：1，領先局數3：1進入小休。

傅家俊埋枱機會不多，每次都伴隨著「加油Marco」的打氣聲，可惜射失尾袋紅波，把機會拱手相讓，以28：71告負。港將手感回暖，以一杆98度零封對手，奧蘇回敬今場首杆「century break」105度。

瀕臨出局的傅家俊未有放棄，「dup」入角度不佳的藍波，以61：52扳回一城，乘勢再贏77：15，總局數追回4比5，可惜第10局早段，他把紅波誤送到袋口，給對手機會「起break」。結果奧蘇打出第二杆「century break」114度，以局數6：4贏得冠軍，兼捧走10萬鎊獎金。傅家俊獲得4萬5千鎊亞軍獎金及1萬鎊單杆最高分獎金。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄，祝賀傅家俊在香港世界桌球大師賽2022贏得亞軍。

楊潤雄説：「傅家俊在香港主場取得亞軍意義重大，他在整個比賽過程表現冷靜沉穩、堅定不屈，以卓越的技術展示了香港的精神和實力，更在紅館創下一桿滿分147的紀錄，我們和全港市民一起感到非常興奮，我們也為他深感驕傲，並且祝願他繼續在桌球路上創出佳績。」