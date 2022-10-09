傅家俊歷盡低谷不放棄　「離職業圈近返少少」

香港相隔5年再辦桌球大師賽，這段時間縫隙裏，傅家俊經歷眼疾和疫情，由世界排名第5跌到100。「感覺不屬於這個圈子」、「像業餘挑戰職業」，他這樣說過。沒看八強後的籤表，因為壓根兒沒想過晉級，更別說打入決賽、147……但連贏沙比和希堅斯，面對「GOAT」奧蘇里雲，由落後1：4追成4：5，雖然飲恨，已證明傅家俊還是那個神奇小子。

「今次比賽沒定目標，只想在這個場館，這麼多觀眾面前，測試一下自己與世界頂級球手的距離。」傅家俊說，畢竟練習是一回事，比賽是一回事，後者考技術更考心理，特別是8千雙眼睛下，緊張、自亂陣腳正常不過。他沒有。他發揮比想像中好，「距離」比想像中近。「總算和這個圈子近返少少。當然還有很長的路要走，我不會怪責自己，迫自己，給時間自己慢慢恢復吧。」

現場不難發現，傅家俊每每打出「重迫」，扳回一局，總會回望看台上的太太和女兒，想傳達的，不是怎樣贏，是怎樣面對輸：「我經歷過很多困難，但人生就是這樣，你要想辦法克服，不能放棄。沙比和希堅斯比我強大，我都贏到，還打到147，證明盡力什麼都有可能。」

除了家人，他感謝球迷擁戴。事實上，這場史上最多現場觀眾的桌球賽事，連日來成為香港，甚至外國球圈熱話。有人批評觀眾「唔識嘢」，「係又拍手唔係又拍手」，傅家俊反駁：「我敢代表所有球手多謝觀眾。雖然外國很少拍手，但都是一種鼓勵方式，而且球手好受落，有讚無彈。」桌球自2014年被剔出亞運項目，最快2030年才能重返亞運，在體院現行制度下，或由A級降格為B格項目。傅家俊期望這場盛會，展示桌球在港人心中的地位，促進桌球發展。