C朗威番鋪！球會生涯第700球率曼聯反勝

今季表現低迷嘅C朗拿度，周一(10日)凌晨英超臨危受命即做贏波英雄，佢後備上陣攻入今季英超開齋波，帶領曼聯作客2比1反勝愛華頓，升上聯賽第5名位置。C朗入波後更創下里程碑，成為足球史上首個喺球會生涯入700球嘅球員，成就解鎖！

曼聯今場用安東尼馬迪爾掛帥，呢位法國前鋒賽前熱身一度受傷，但仍然頂住上，曼聯開波5分鐘就失守，卡斯米路後場斷纜造就伊禾比轟入世界波。曼聯15分鐘扳平，安東尼馬菲奧斯接應安東尼馬迪爾直線，右路乖巧熨射追成1比1。

踢到29分鐘安東尼馬迪爾因傷退下火線，C朗臨危受命上陣，佢喺41分接應卡斯米路妙傳，左路快放殺入禁區射入，呢球係佢今季英超開齋波，亦係佢球會生涯第700個入球，成為史上第1人。愛華頓下半場群起反撲，但曼聯最後成功堅守2比1勝果。

曼聯領隊坦哈格賽後預言C朗將入球大爆發：「700球係個偉大成就，我戥佢開心，而且呢球係佢今季第1個英超入波，呢個射手都需要入球嚟重拾感覺，當佢哋射入第1球，之後就會陸續有來。」C朗700個球會入球當中，曼聯佔144球、皇馬有450球、祖雲達斯101球同士砵亭5球。