利物浦2比3不敵阿仙奴　近10年最差開季

利物浦繼續沉淪！周一(10日)凌晨英超大戰，利物浦作客2比3不敵阿仙奴，8輪賽事之後只有10分排第10位，落後榜首阿仙奴14分咁多，係「紅軍」近10季最差開季成績，領隊高普賽後扯白旗，承認利物浦爭逐英超機會渺茫。

利物浦今場繼續用4-2-3-1陣式，但開波1分鐘即受當頭棒喝，加比爾馬天尼利接應馬田奧迪加特直線射成1比0，利物浦之後傾力反撲，34分鐘由達雲紐尼斯門前鏟入追和，但上半場補時階段再輸反擊，被布卡約沙卡龍門口射入，半場落後1比2。

換邊後「紅軍」一直捱打，雖然53分鐘由羅拔圖法明奴靚入楔破網追成2比2，但長期受到阿仙奴圍攻下，終於喺76分鐘失陷，堤亞高艾簡達拿禁區內踢跌加比爾捷西斯，布卡約沙卡操刀射入致勝球，帶領阿仙奴贏3比2。

利物浦自12/13球季頭8輪聯賽只得9分後，今次係近10季最差開季成績，當年佢哋最後只排第7名，領隊高普賽後表示：「依家呢刻你問我利物浦有冇機會贏英超，好不幸答案係冇，我哋依家經歷困難時刻，但如果有球隊能夠克服呢個難關，嗰隊就係利物浦。」