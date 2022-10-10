「Wonder爸」回復日常　傅家俊：希望香港市民喜歡這份禮物

令香港桌球迷瘋狂了整個周末的香港「一哥」傅家俊（Marco），周一即由比賽場上的神奇小子變回「Wonder爸」，晨早親自帶着兩個愛女上學，相當溫馨。他在個人社交平台總結今次是生涯最難忘的比賽，更希望香港市民喜歡桌球界送給大家的這份禮物。

周日在紅館舉行的香港世界桌球大師賽，Marco雖然以4比6不敵「世一」兼7屆世界冠軍奧蘇里雲，屈居亞席，但贏盡掌聲，甚至再引來世界關注。昨晚激戰過後Marco已回復日常，「Wonder爸」今早6點幾帶着兩位愛女Belle及Lara返學，為囡囡背着書包，盡顯父愛。

Marco一連四天出席比賽，兩個囡囡及太太全力支持，四天都有撐場，更不時在觀眾席為「Wonder爸」做心心動作打氣，滿載溫馨。已足足3個月沒有在個人社交平台更新消息的Marco，寫上千字文回憶這次難忘經歷，在疫情下順利完成創舉，「由比賽前一日教識所有球手究竟咩係0+3同點樣用安心出行....正式比賽擊敗沙比，反勝希堅斯，四強決勝局打147，決賽同火箭喺破紀錄嘅九千名現場觀眾面前打嘅夢幻對決，同香港球迷一齊創造歷史。同時又可以喺太太同兩個女面前比賽，令佢哋留下美好回憶，一幕一幕嘅畫面都好似發緊夢一樣！」

能夠成功舉辧今次盛事，傅家俊坦言要香港桌球總會所有幕後功臣的努力，更認為是香港桌球界送給市民的一份禮物，「呢幾年大家嘅生活都過得唔容易， 希望所有香港市民都會喜歡呢一份我哋桌球界送比大家嘅禮物！」這位現年44歲的桌球天王，更感激球迷一直的對他及桌球運動的支持，「能夠喺香港球迷面前比賽係我嘅畢生榮耀，亦希望今次我嘅表現冇令大家失望！希望喺不久嘅將來可以再一次係香港比賽同大家見面！」

傅家俊稍後將於本月底再踏征途，赴英繼續今季的職業賽，而相信今次香港世界桌球大師賽為他注下強心針，在餘下賽事力爭佳績。