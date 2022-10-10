回巢和富大埔　鍾偉強：想畀多次機會自己

和富大埔今夏相隔兩季重返港超，這支曾於2018/19賽季捧起聯賽冠軍的地區球隊，今季吸納多位球隊奪冠功臣，其中就包括鍾偉強。近年經歷兩次大傷，再加上疫情影響，種種原因一度令「強仔」萌生退意，但經歷低潮的他，直言不甘心就此放棄職業生涯：「想畀多次機會自己，證明我仲可以踢到落去。」

「強仔」與足球最初的記憶，始於楓樹街遊樂場：「我10歲就開始喺呢個球場踢波，當時屋企住附近，自己拎住個波就走落場同人跟隊鬥波。奈何細個能力所限，唔足以令自己贏波，所以嗰陣時成日都好易忟憎。」石地場上，勝者為王敗者為寇，只有贏波才能留在場上繼續踢，嗜踢波如命的「強仔」，說自己從小就會因在乎場上的輸贏而發脾氣，「其實依家都仲會咁。」他笑言。如今場上火爆脾氣多少有所收斂，但「強仔」那顆求勝心亦始終如一：「依家去到職業層面，自己都仲好想贏，呢方面嘅心態由細到大都冇轉變。」

由夢想駿其出道，及後效力香港飛馬，「強仔」2018年加盟和富大埔，並於同年迎來職業生涯「收成期」，除了斬獲個人大港腳首個入球，幫助代表隊打入「東亞盃」決賽，更隨球會在聯賽高歌猛進，最終勇奪港超冠軍：「當時係自己出道第4年，前3年乜都冇，跟住就攞到聯賽冠軍，仲係自己有份參與其中，都幾夢幻；（奪冠）唔止對我，對當時球隊每個人都係好重要嘅里程碑。」2019/20賽季「強仔」轉投東方龍獅，成功延續捧盃運，惟他卻沒想到在這段日子裏，疫情和傷病竟成為自己的最大挑戰。2021年初港超因疫情陷入停擺，「強仔」訓練中膝部感到痛楚，經過檢查後證實半月板重傷。

手術後的他耐心等待康復，期間仍不忘拿着拐杖入場為球隊打氣：「最難頂係復原緊嘅過程，途中都有去睇比賽，自己嗰刻都好想落去踢，會諗自己點解坐咗喺觀眾席又幫唔到手。」幾經艱辛重返綠茵場，同樣位置的傷患，卻又在復出後不足一年再度復發，「唔會咁兒戲啩？」「強仔」當時心想。對運動員而言，經歷傷病猶如煎熬，更會將意志消磨，上季港超因疫情腰斬，更加令球市蒙上陰霾，「強仔」承認自己一度好「灰機」：「因為疫情，球市呢兩三年嘅環境唔係好好，加上自己又成家立室，會諗要繼續踢落去，定早啲出嚟攞其他工作經驗，自己都傷過兩年，都驚會唔會再整親，所以萌生過唔想繼續踢嘅念頭。」

在延續職業生涯和轉行另謀出路的抉擇面前，「強仔」最後還是選擇前者，他透露自己深受港隊今年的出色表現啟發之餘，更重要是不甘心就此放棄：「自己唔係冇能力去踢，只不過係因為受傷而灰咗，但眼見身邊嘅同行，好似之前『亞洲盃』外圍賽出線，見到胡晉銘同茹子楠佢哋進步得咁快，自己係唔係真係冇能力再踢呢？」「強仔」早前初為人父，人生踏入新階段，他說繼續堅持的另一原因，是希望待囡囡懂事後，仍能入場看見自己的比賽英姿。

今季重返大埔，「強仔」至今兩場聯賽都正選出戰，面對晉峰一役，更是他相隔超過1年後再次踢足90分鐘，然而比起這個小小的成就，好勝的「強仔」還是更介懷比賽最終結果：「比賽後嗰日成晚都好唔開心，話晒大埔今季第一次主場出擊就輸波。」大埔捧起港超冠軍已是3年前的事，曾經是「綠戰士」冠軍成員一分子的「強仔」，如今亦改穿起9號球衣，他坦言球隊現時陣容與當年分別頗大，自己都需要重新適應。對於今季目標，「強仔」除了期望能健健康康完成全季征途，亦希望能與大埔陣中的年輕隊友一起進步：「球隊有好多後生仔，我希望全部人可以一起成長，畀人睇到大埔雖然陣容好年輕，但仍有能力喺港超立足。」

【鍾偉強個人檔案】

出生日期：1995年10月21日（26歲）

身高：1米79

司職：翼鋒 球衣號碼：9

曾效力球隊：夢想駿其、香港飛馬、東方龍獅

現效力球隊：和富大埔