英超獨腳戲　森林勢弱難抗維拉

今晚英超獨腳戲，包尾嘅諾定咸森林主場鬥阿士東維拉，兩隊開季不約而同陷入低潮，不過維拉近期有啲起色，反觀森林愈踢愈沉，過多新球員令球隊變成一盤散沙，原本盛傳將被炒魷嘅領隊谷巴，賽前離奇獲續約至2025年，短期內難望扭轉頹勢，客勝值得捧場。（Now 621周二凌晨3時直播）

森林時隔23年再戰英超，班主馬連拿基斯極度心雄，今夏狂掟1.4億鎊簽入23位新球員，雖然大部分新兵都係國腳級球星，但「拉雜成軍」下完全缺乏合作性同默契，連格及艾曼紐丹尼斯兩位攻擊重心今季仲未開齋，谷巴賽前都話：「班球員只係互相認識一個月。」可見佢哋短期內難望有突破性進步，球隊聯賽5連敗，每場都至少失兩球，士氣自然低落。

客軍近期有起色

維拉季初表現同樣令人失望，不過佢哋近期成功止血，對上3場聯賽有1勝2和，當中包括1比1打和班霸曼城，對球員信心有極大鼓舞，上仗圍攻列斯聯和波亦只係冇運，一對中堅泰朗明斯及安斯干沙表現穩健，成為維拉反彈最大原因。正所謂寧買當頭起，維拉球員狀態冒起，今場可望擊敗頹勢森林。