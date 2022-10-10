白禮頓中場患遺傳性心臟病　傷感掛靴

白禮頓周一(10日)宣布，24歲中場美維樸診斷出患有遺傳性心臟病，球員接納醫學建議決定即時掛靴，結束短暫比賽生涯。

美維樸早前國際賽檔期為贊比亞出賽，期間感到身體不適，經檢查後發現患有遺傳性心臟病，這種病之前未有徵兆，但會在將來某一刻病發，經檢查後醫學作出建議，如果繼續比賽將會有致命病發風險，令美維樸不得不宣布即時掛靴。

白禮頓及美維樸同時宣布此一消息，美維樸發表掛靴感言，表示：「一個來自Chambishi嘅贊比亞小鎮少年要告訴大家，這位小子追尋自己在最高水平足球夢想，在上帝恩典下進入英超。

然而夢想破滅了，我艱難地宣布，由於醫療建議，我被迫掛靴，不過這並非我足球路終點，我會以某種形式繼續留在球場。

感謝在我足球旅程中支持我嘅人，包括妻子、家人、經理人公司、贊比亞足協、球會，隊友同教練，同埋白禮頓所有人。」

美維樸2017年於薩爾斯堡出道，去年夏天以2300萬歐元加盟白禮頓，上陣23場入3球，代表贊比亞上陣24次入6球。