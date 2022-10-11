戴亞斯重傷長抖！利物浦點頂魔鬼賽程？

利物浦上場聯賽2比3不敵阿仙奴，開季8場聯賽只得10分，正所謂屋漏偏逢連夜雨，佢哋歐聯前再收噩耗，進攻核心人物路爾斯戴亞斯因為膝傷嚴重，最快要等到世界盃後先可以復出，將會缺席未來10場賽事，當中包括3場歐聯以及對曼城、熱刺嘅英超大戰，魔鬼賽程好難頂！

「紅軍」球員今季輪住受傷，令本來已經單薄嘅陣容更見緊張，繼新加盟嘅艾法美路做手術抖4個月後，上場對阿仙奴再有路爾斯戴亞斯同阿歷山大阿諾特受傷。利物浦周二(11日)檢查後，證實路爾斯戴亞斯膝頭重傷，雖然唔需要做手術，但喺11月中英超停頓前都冇得上陣，最快要到12月尾聯賽重要先有機會復出。

路爾斯戴亞斯所屬嘅哥倫比亞未能出戰世界盃，但對利物浦就係重大打擊，球隊今季11場英超同歐聯賽事，呢位翼鋒有10場都係正選上陣，而且已有4個入球。路爾斯戴亞斯將會缺席世盃前10場賽事，當中包括剩低嘅3場歐聯分組賽，會決定「紅軍」今季歐聯命運。

除咗路爾斯戴亞斯之外，右閘阿歷山大阿諾特嘅足踝傷勢亦令球迷關注，領隊高普賽後曾指佢「情況差勁」，但未知最新檢查結果係點。利物浦周四(13日)凌晨歐聯作客格拉斯哥流浪後，周日(16日)英超將會主場大戰曼城。

●路爾斯戴亞斯缺席10場賽事

歐聯 客Vs 格拉斯哥流浪

英超 主Vs 曼城

英超 主Vs 韋斯咸

英超 客Vs 諾定咸森林

歐聯 客Vs 阿積士

英超 主Vs 列斯聯

歐聯 主Vs 拿玻里

英超 客Vs 熱刺

英盃 主Vs 打比郡

英超 主Vs 修咸頓