留力鬥紅軍　提防曼城歐聯收起夏蘭特

歐聯G組曼城作客哥本哈根，「藍月亮」今場再贏就提早出線，鬥志當然唔使懷疑，不過經過第3輪對賽，曼城領隊哥迪奧拿摸清哥本哈根斤両有限，今場隨時收起神鋒艾寧夏蘭特，而且哥本哈根近5次歐聯主場，4次半場開1球或以下，今場未必咁快崩潰，1.5球半場細值得留意。（Now 643周三凌晨零時45分直播）

哥迪奧拿隨時收起夏蘭特

曼城有幾弗唔使多講，啱啱聯賽又大炒修咸頓4蛋，「魔人」夏蘭特又有一球進帳，佢哋歐聯上輪主場輕取哥本哈根5比0，夏蘭特半場入兩球後就畀哥帥調走，擺明錫住用。

現時「藍月亮」小組3戰全勝，今場攞3分就提早出線，踢過首循環，哥本哈根有幾多料哥帥心中有數，既然嚟緊周日英超要大戰利物浦，倒不如今場收起夏蘭特，即使用副選都夠殺。

哥本哈根實力不如曼城，主場但求死守博1分，爭取小組第3名轉戰歐霸，叫做可以繼續踢歐洲賽。佢哋上次歐聯主場對西維爾，就能夠悶和對手。事實上哥本哈根主場發揮相當集中，近5次歐聯主場，4次半場開1球或以下，今場有心守住，半場未必會大敗，半場細玩得過。

直播表

周二6:30pm 韓職 全北汽車 Vs FC江原

無綫myTV Super

周三0:45am 歐聯 哥本哈根 Vs 曼城

Now 643

周三0:45am 歐聯 海法馬卡比 Vs 祖雲達斯

Now 644

周三3:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs 賓菲加

Now 646

周三3:00am 歐聯 多蒙特 Vs 西維爾

Now 645

周三3:00am 歐聯 AC米蘭 Vs 車路士

Now 643

周三3:00am 歐聯 薩克達 Vs 皇家馬德里

Now 644