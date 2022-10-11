U23亞錦賽　港隊女花團體賽不敵南韓摘銀

亞洲U23劍擊錦標賽周一（10日）展開團體賽。於女花個人賽摘銅的關渝澄和梁雅蕾，夥拍符妤名和黎熙晴勇闖決賽，可惜不敵南韓，收穫銀牌。

港將關渝澄和梁雅蕾日前於個人賽包攬兩面銅牌，休息兩日後，與符妤名和黎熙晴轉戰團體賽。由於只得5隊參賽，港隊直入4強，對同樣首輪輪空的哈薩克，戰畢頭3局大幅領先15：1。即使Alyona Gnoyeva第7局為哈薩克力追13分，但為時已晚。港隊以45：31殺入決賽，硬撼勁敵南韓。

南韓主力Mo Byeoli和Choi Yujin曾於個人賽擊敗梁雅蕾和關渝澄，穿金戴銀。港隊先派出符妤名，首局大勝5：1，惟南韓第3局反超前12：9，並逐漸拉開比數，反勝45：27。雖然港隊屈居亞軍，但女花隊今屆收穫1銀2銅，成績相當不俗。

同日男佩團體賽，由陳樂熹、張愷駿、周頌羲和梁天晴組成的港隊，於16強輪空後，8強面對伊朗，以41：45飲恨，與獎牌擦身而過，最終名列第5。至於男重團體賽，港隊派出陳正嵐、何翰橋、甘俊豪和吳霆騫，8強以33：45不敵中華台北，同樣排名第5。