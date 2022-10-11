楊文蔚現身定向比賽　明年復操備戰亞運

「Red Bull Takeover」隊際虛擬跑步定向比賽周六(8日)圓滿舉行，歌手兼瑜伽高手林德信的紅隊，以平均每人9,108分贏得賽事錦標，至於香港跳高紀錄保持者楊文蔚率領的藍隊則以平均每人8,786 分落敗。個人成績方面，Alan Wan及Caroline Jennings分別以28,490分(25.17 公里)及23,610分(20.05 公里)榮膺男、女子冠軍。

帶領紅隊贏得錦標，隊長林徳信心情興奮之餘，更對比賽有不同的體會。他認為這次賽事十分特別，因為可以透過賽事的手機應用程式，一邊進行比賽，一邊看到即時比賽積分，與同隊隊員互動傳訊、保持聯絡，整個比賽，每個環節都花好多心思，包括路線、任務，計分方法都配合得好好，不像以往般只靠手上一張地圖去完成，希望未來的定向比賽都可以仿效。他說：「最開心的地方是可以跟一班朋友一起看地圖找路線、完成任務，大家互相合作，好像其中一個Checkpoint要跑上一個山，但自己一個肯定是不會選這個Checkpoint，有朋友彼此支持，便會一起去完成。」

林德信與隊友們選取了一條比較多自然風景的路線，他說：「平日因為工作忙，即使約朋友去街都是餐廳，不會去公園這些地方。今次的路線當中有很多公園都很美，而且我從來沒有到過，其中在一位Checkpoint在山上可以望到整個九龍半島，好多綠色、大自然的環境，感覺好舒服，好似去了第二個國家一樣。自己很久沒有試過在同一天遊走這麼多的公園及大自然環境，真的很難得。」

至於楊文蔚雖然未能帶領隊伍贏得比賽，但她說：「今次賽事很好玩，亦是我第一次參加這類定向比賽。第一次由獅子山公園跑到觀塘碼頭，中途有不少地方是自己從未去過，平時亦未有留意到的，加深了對香港的認識。例如：由黃大仙行去新蒲崗，途中經過的天橋及隊道，是我從沒有行過的。靠近觀塘有個半圓設計的隧道很美，最適合影相打卡，是平日坐車看不到的地方。」

傷患在身，楊文蔚透露上星期見了醫生，康復情況十分理想，肌肉力量還可以，沒有太大的流失。醫生建議她不用心急，按照康復進度，3個月可以慢跑，6個月左右可以跳，明年1月便可以恢復運動員高強度的訓練。她表示：「我接著的計劃是好好休養，跟復健進程一步步做好，並且利用這段時為自己設計的品牌進行產品發佈會。明年亞運及2024巴黎奧運都是目標之一，但現階階段我還未可以跑跳，暫時都只能做肌力訓練，所以未知目標可以去到多遠，但都會盡力去做。」