女足　新季聯賽10.15開咧　各路大軍再出發

新季賽馬會女子足球聯賽，周六（15日）揭開戰幔。今季女甲維持8隊參賽，其中有愉園退出後，上季征戰乙組的和富社企獲足總邀請升班，至於車路士足球學校（香港）、頌恩公民，以及上季女足聯賽盃（甲組）冠軍傑志等勁旅，將再次向聯賽錦標發起衝擊。

新季女甲征途將分為兩個階段，首階段以雙循環形式進行，次階段將根據聯賽排名，分為「爭標組」和「護級組」，再以單循環形式競逐，決定聯賽最終排名。今季女甲繼續有8隊競逐，其中愉園退賽後，其位置由獲足總邀請升班的和富社企頂替，其餘球隊包括車路士足球學校（香港）、傑志、港會、頌恩公民、沙田、大埔和大聯盟足球學院。至於乙組14支參賽球隊，則會以單循環形式作賽，新加入球隊包括佳聯元朗和九龍木球會。

上季女足聯賽因疫情關係腰斬，球場重開後，傑志於6月舉行的賽馬會女子足球聯賽「聯賽盃」脫穎而出，決賽擊敗車路士足球學校（香港）奪冠，前者繼續有張煒琪和鍾貝琪等主力壓陣，後者則有中場好手王淑芬領軍，兩軍皆被視為今季冠軍有力競爭份子。

此外，上季腰斬前高踞前列的港會，今季雖然有多位球員離隊，但就有傅昭文來投，實力不容小覷。頌恩公民今季吸納不少愉園舊將，更有新教練團加盟，與打入上季一同打入「聯賽盃」淘汰賽的沙田，以及踢法硬朗的大埔，都屬聯賽中的實力份子。

周六（15日）首個比賽日將會進行3場女甲賽事，其中揭幕戰將於跑馬地遊樂場上演，由沙田面對新軍和富社企。去到周日（16日），將有港會硬撼車路士足球學校（香港），球迷敬請留意。

賽馬會女子足球聯賽（甲組）首周賽程：

10月15日

沙田 VS 和富社企 1900 跑馬地遊樂場

頌恩公民 VS 大埔 2100 跑馬地遊樂場

大聯盟足球學院 VS 傑志 2100 青衣東北公園

10月16日

港會 VS 車路士足球學校（香港） 1830 香港足球會足球場