A米恐英症未踢先腳軟　車仔踩油撐上盤

歐聯E組形勢緊湊，4隊波只有2分差距，今晚AC米蘭主場再鬥車路士相當關鍵。兩隊上星期交鋒，A米作客慘吞3蛋，實力分野明顯。車路士自新帥樸達上任後表現有起色，箭頭奧巴美揚重拾射門鞋，球員喺新戰術下漸入佳境，面對患有「恐英症」嘅A米，作客可再下一城，小讓平半直取上盤。（Now 643周三凌晨3時直播）

車路士貴為前屆歐聯冠軍，上屆亦殺入8強，經驗相當豐富，穩定性亦更高，新帥樸達經過個幾月執教後，球隊表現有明顯改善，近3場比賽全勝，上場聯賽3比0大炒狼隊，奧巴美揚及史達寧等主力都冇上陣，「叉足電」等今場搏殺。

樸達上場撥亂反正

近兩場上陣都有入波嘅奧巴美揚，成功解決車仔欠缺箭頭嘅問題，加上樸達向來擅用翼衞戰術，令列斯占士同芝維爾可以盡展所長，球員依家信心爆棚，相信「藍戰士」可以重拾霸氣，為爭取出線主導權，作客照搶3分。

A米頭3輪1勝1和1負，上仗吞車仔3蛋打擊球員信心，雖然返聯賽擊敗祖雲達斯，但球員亦耗力不少，遇上體力化嘅英超球隊難免輸蝕。加上佢哋對住英格蘭球隊冇啖好食，近4次歐聯對英超球隊全敗，今仗面對回勇嘅車路士，凶多吉少。