標準流浪守將大有來頭　賈思浩操弗騷Quali

港超聯球隊標準流浪今季的重點引援必屬賈思浩（Cassio），這名中堅挾着前巴西U19小國腳的名銜，甫加盟隨即受到球迷關注。Cassio為人十分低調及踏實，加上在亞洲球壇已經打滾多年，適應上絕對不成問題，相信今次來港發展定能交出亮麗表現，令人留下深刻印象。■圖/文：李浚湣

現年32歲的賈思浩，出身自巴西著名球會古蘭尼，去年底與前東家約滿後決定來港發展，他笑言加盟前對香港認識不算太深：「今次係我第一次嚟，但透過互聯網，我知道香港係一個好安全嘅城市，景色好靚同好多高樓大廈，唔少有錢人會過嚟居住，不過足球方面真係唔太清楚。」Cassio目前已來港一段時間，他指自己能以簡單英語溝通，加上這裏又不乏雞肉、牛肉、飯及菜等食物，除了生活節奏急促，以及物價較高外，適應上沒有太大難度。Cassio又透露只要踢得好的話，希望一直留隊，並計劃帶同老婆及兩名子女過來定居：「好掛住屋企人，佢哋係我人生重要嘅一部分，冇佢哋嘅生活真係好艱難。」

Cassio自2016年已經開始外流，職業生涯大部分時間，皆在印尼、馬來西亞度過，他表示自己十分喜歡亞洲：「除咗吸引嘅薪酬，對我嚟講最重要係亞洲人好友善，對所有人都好尊重，交通又好方便，嚟到亞洲我覺得係一次重生機會。」對於今季目標，他認為標準流浪人腳不俗，雖然要爭冠稍有難度，仍希望可以盡力為球隊爭取佳績，然而他承認自己狀態未足：「我屬於一名速度快同強壯嘅後衞，對抗性唔錯，不過始終12月之後就冇踢過正式比賽，狀態同球感未回復至100%，我預計大約11月先至可以操弗。」

曾經迷途！前巴西Ｕ19成員盼重生

巴西屬於傳統足球強國，Cassio曾在2007年代表「森巴兵團」Ｕ19，遠赴日本出戰「仙台盃國際青年賽」，而當時的隊友更包括前巴西國腳艾華頓列比路及路爾斯古斯達禾等，Cassio回想感到十分自豪：「為國家隊上陣係所有球員嘅夢想，我當時感到非常開心，同時對我嘅足球生涯有好大幫助，好多球隊開始留意我，開出嘅合約都好吸引。」

搵錢養家最實際

作為曾經的小國腳，Cassio表示理解球迷抱有一定期望，但自己並未感到太大壓力：「講緊已係經好耐之前嘅事，老實講依家已經冇諗太多，只係想努力踢波賺錢養家，喺場上盡力幫助球隊同隊友，因為我明白要踢得好先有高啲薪酬，亦係我努力訓練嘅最大動力。」回想起年輕剛出道，Cassio謂的確一帆風順，可惜之後因生活習慣不太健康，導致狀態下滑，否則相信自己有力在歐洲球壇立足；惟他笑言人生就是這樣，此刻並不會感到後悔及太難過，反而會時刻提醒自己，要從錯誤中學習。

賈思浩Cássio Francisco de Jesus

出生日期：1989年11月21日（32歲）

國籍：巴西 身高：1米86

司職：中堅 球衣號碼：89

曾效力球隊：

古蘭尼、康科迪亞、通布斯、

馬莫雷、聖卡洛斯、

烏貝蘭迪亞、AA法林明高、

阿拉沙（巴西）、巴東水泥、巴日托（印尼）、

吉蘭丹（馬來西亞）

現效力球隊：標準流浪