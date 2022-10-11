麥總又唔滿意　暗指PSG開空頭支票

巴黎聖日耳門上仗被蘭斯逼和0比0，基利安麥巴比賽後喺社交網發帖，標題有「巴黎」同「柱躉式」等字眼，此帖好快刪去，但法國傳媒一睇就明，原來「麥總」又唔滿意，暗示PSG開空頭支票，究竟係咩唔滿意呢？

法國《隊報》解畫，報道指麥巴比對於自己現時球隊所踢嘅位置好唔滿意，原來佢當初續約時，會方答應過會簽入一位柱躉式中鋒，而佢就可以喺前場隨心所欲。

麥巴比希望PSG攻擊線可以仿傚法國隊，前鋒線有一位類似賓施馬或基奧特嘅中鋒，佢就喺中鋒身後活動，但結果會方並無簽人，反而「麥總」要負責球隊嘅9號位。

對蘭斯一戰，美斯缺陣，尼馬於下半場中段落場，麥巴比孤軍作戰，加上沙治奧拉莫斯上半場末段被逐，結果被對手悶和，「麥總」賽後就發咗呢張帖。

PSG新任體育總監甘波斯承認，會方今夏曾努力物色中鋒，施卡馬卡、羅拔利雲度夫斯基都係目標，結果都係一場空，令到「麥總」更嬲嘅係，美斯同尼馬都冇固定位置，可以自由活動，而佢就要做柱躉，搞到好唔開心。