巴塞球迷又叛變？大量門票賣畀國米球迷

聽晚歐聯巴塞隆拿主場迎戰國際米蘭，對於巴塞嚟講，為爭出線非勝不可，不過巴塞球迷似乎唔係咁諗，西班牙傳媒報道，近日發現巴塞主場門票大量流出，落在國米球迷手上，巴塞今場隨時主場變作客。

類似情況上季歐霸盃已經發生過，歐霸盃8強次回合巴塞主場對法蘭克福，魯營球場出現為數25000名德國球迷，事後查證，原來係巴塞門票持有者將大量門票賣畀客隊球迷，當時巴塞將帥都感到極度震驚，最終該仗輸2比3遭淘汰出局。

今次歐聯生死戰將好大機會歷史重演，《每日體育報》報道，近日發現大量巴塞主場門票在網上發售，不過出售手法相當隱晦，發售者先喺網上出售一支筆，但就隨筆附送巴塞對國米門票，售價為90至150歐元，呢種做法可以避過巴塞監管。

巴塞會長拉波塔表示，會採取嚴格措施阻止上述情況發生，但亦坦言管唔到咁多：「我哋無法避免呢類情況，唯有盡量阻止，作為一個巴塞人，我感到羞愧，見到客隊球迷比主場球迷多，我好遺憾。」