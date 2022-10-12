曼城收起夏蘭特即出事 遭哥本哈根守和

周三(12日)凌晨歐聯G組爆出大冷門，曼城為留力周日(16日)晚英超大戰利物浦，領隊哥迪奧拿對今仗正選陣容作出輪換，包括收起射手艾寧夏蘭特，結果鋒力受削，連12碼都唔入，作客被丹麥球隊哥本哈根守和0比0，分組賽3連勝走勢斷纜，1.07客W大熱倒灶，但由於同組多蒙特打和西維爾，令曼城可提早出線。

曼城2位狀態大勇嘅進攻猛將艾寧夏蘭特、菲爾科頓今仗都做後備，由祖利安艾華利斯、基亞利殊、馬列斯組成鋒線，其中馬列斯成為球隊失分大罪人。

開賽僅11分鐘，曼城中場洛迪卡斯簡迪遠射入網，但球證睇完VAR之後，指馬列斯犯手球在先，判入球無效。

戰至25分鐘，輪到哥本哈根後衞保利臣禁區內犯手球，被吹罰12碼，馬列斯主射，被門將加巴拉撲出，換言之，馬列斯「一手一腳」令曼城冇咗2個入球。

曼城另一個失分原因係今仗擔任正選左閘嘅沙治奧高美斯踢到30分鐘就被逐，連累球隊大部份時間踢少1人。哥迪奧拿焗住喺33分鐘就換人，由中堅魯賓戴亞斯入替馬列斯，換相少咗1位進攻球員。

不過，哥迪奧拿似乎滿意和波結果，全場都冇派艾寧夏蘭特上陣，畀佢叉足電留力下場英超作客鬥利物浦。

事實上，曼城失2分之後，仍然排G組榜首，領先第2位多蒙特3分，更加拋離第3位西維爾8分，已經提早取得出線資格。