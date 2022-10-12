湯姆利倒戈「送大禮」　車路士雙殺AC米蘭

周三(12日)凌晨歐聯E組大戰，AC米蘭後衞湯姆利倒戈母會車路士，向對方「送大禮」，上半場18分鐘喺禁區內拉跌單刀嘅美臣蒙特，被球證吹罰12碼，兼直接出示紅牌趕出場。結果AC米蘭寡不敵眾，主場0比2不敵車路士。車仔連續2場擊敗A米後，升上榜首，證明會方換帥改由樸達執教嘅決定正確。

車路士上輪歐聯主場大勝AC米蘭3比0，今仗作客仍然佔上風，美臣蒙特殺入禁區右路，湯姆利情急之下將佢拉跌，結果球證向湯姆利送出「紅牌+12碼全餐」。湯姆利亦成為歐聯史上首位對住英超球隊，被逐嘅英格蘭球員。

車路士由佐真奴主射，雖然遭球迷用激光干擾，但呢位意大利國腳仍然一射入網。

AC米蘭試圖反攻，但基奧特頭槌攻門，迪奧靴南迪斯主射罰球都無功而還，更加喺34分再失1球，美臣蒙特直傳入禁區，同樣倒戈嘅車路士前鋒奧巴美揚射成2比0。

美臣蒙特今場博到12碼，兼令對手湯姆利被逐，加上貢獻1次助攻，絕對係車仔贏波最大功臣。

同組另1場，薩格勒布戴拿模主場逼和薩爾斯堡1比1，車路士以7分排榜首，比第2位薩爾斯堡多1分，AC米蘭同薩格勒布戴拿模都係4分在手，爭出線形勢仍然緊湊。