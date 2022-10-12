魯迪格補時「爆頭」頂入　皇馬提早出線

周三(12日)凌晨歐聯F組，上屆冠軍皇家馬德里喺中立場波蘭首都華沙，對住烏克蘭球隊薩克達，卻陷入苦戰，落後1球劣勢之下，踢到補時5分鐘，靠後衞魯迪格頂入，逼和對手1比1，提早2輪取得出線資格。

魯迪格頭槌攻門時，同對方門將杜賓頭撼頭相撞，即時血流披面，據悉呢位德國國腳需要縫20針。

皇馬今仗雖然有射手賓施馬復出踢正選，但整體表現欠佳，上半場互無紀錄，換邊後僅1分鐘，薩克達偷襲得手，由蘇比高夫頂入領先。

皇馬落後之下，傾力反擊，但攻勢隔靴搔癢，戰至補時5分鐘，後衞魯迪格都殺上前，接應卻奧斯長傳，奮不顧身頂入，但同出迎嘅薩克達門將杜賓頭撼頭相撞，兩人都受傷，需要即時包紮。

魯迪格血流披面，場面非常嚇人，外媒報道指佢嘅傷口需要縫20針。賽後呢位29歲硬漢自拍包住頭嘅相片，放上社交網報平安話：「我們仍然活着。」仲露出笑容，似乎並冇大礙。

同組RB萊比錫憑迪姆華拿入1球及1次助攻，作客以2比0擊敗些路迪，以6分排第2位，落後榜首皇馬4分，由於RB萊比錫仲要同薩克達交手，所以皇馬已經夠分可以提早取得出線權。