歐聯2支「神奇球隊」異軍突起要睇實

今屆歐聯有2支「神奇球隊」布魯日、拿玻里異軍突起，將於周四(13日)凌晨分途出擊。這兩隊「藍衣兵團」同樣在不被看好情況下忽然跑出，各自在小組保持3戰3勝佳績，令人刮目相看。

其中B組比甲老牌球隊布魯日以往只是陪跑份子，上屆分組賽6戰失20球，包尾出局，但今屆表現脫胎換骨，不但保持全勝，更加沒有失球，可說是攻守兼備，已經領先同組另外3隊6分，布魯日出線機會高唱入雲。

至於A組拿玻里在意甲及歐聯同樣取得彪炳戰績，他們大踢悅目足球，3場分組賽轟入13球，屬於今屆最強攻力球隊，即使上屆冠軍皇馬、英超豪門曼城等傳統勁旅都被比下去。意甲球隊近年歐聯成績欠佳，拿玻里成為逆市奇葩。

直播表

周三6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 磐田山葉

有線601、661台

周三6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 京都不死鳥

有線602、662台

周三6:30pm 日職 浦和紅鑽 Vs 北海道札幌岡薩多

有線604、664台

周三6:30pm 韓職 水原藍翼 Vs FC大邱

無綫myTV Super

周四0:45am 歐聯 馬德里體育會 Vs 布魯日

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周四0:45am 歐聯 拿玻里 Vs 阿積士

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周四3:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 國際米蘭

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周四3:00am 歐聯 熱刺 Vs 法蘭克福

Now 644

周四3:00am 歐聯 格拉斯哥流浪 Vs 利物浦

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周四3:00am 歐聯 柏辛域陀尼亞 Vs 拜仁慕尼黑

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