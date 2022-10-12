中國女排世錦賽8強止步　塞爾維亞衞冕再近一步

在東京奧運後重整了的中國女排，周二在世錦賽8強戰面對歐洲勁旅意大利，以1比3落敗，近三屆首次無緣4強，今年在朱婷及張常寧等主力缺陣下，8強止步已算達到基本要求，但憑成績可見當今的中國女排實力與真正強隊仍有很大差距。

中國女排在8強戰開局已連失兩局，即使第3局絕地反擊以10分的優勢拉近距離，最終以16比25、22比25、25比13及17比25告負，其中李盈瑩為中國得分(14分)最多的球手。

中國隊今次在首兩個階段取得7勝2負，8強前已曾試過不敵意大利，最終打10場比賽輸了3仗結束今屆賽事。一年前在東京奧運首次無緣奧運8強，而今次兩位主力朱婷及張常寧又未有歸隊，再加上顏妮退役，以攻力及攔網能力都有下降的情況下，這個成績都尚算合格。

至於衞冕的塞爾維亞與東道主之一的波蘭打得激戰，在另一場半準決賽苦戰5局，最終以21比25、25比21、25比19、24比26及16比14力挫對手，躋身4強，蟬聯錦標又再走近一步。

塞爾維亞贏得今仗之後，成為過去六年唯一在四大比賽（包括2016年里約奧運、2018年世錦賽及去年東京奧運）均能躋身4強的球隊，塞爾維亞將於準決賽面對東京奧運金牌美國，爭逐決賽席位，令人期待。