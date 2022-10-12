祖高域能否打澳網再成話題　賽事總監咁樣答

網球年終賽下月上演，代表着今季賽事即將結束，有傳媒已放眼2023年賽季的首個網壇大滿貫-澳網的話題，塞爾維亞球星祖高域，以及俄羅斯與白羅斯球員能否參賽，近日再成媒體的熱論，而澳網總監泰利（ Craig Tiley）強調祖高域去年被澳洲驅逐出境，賽會很難為他求情，意味着祖高域在明年初的澳網都應該不獲准參加。

按照規定，祖高域去年因沒有接種疫苗，結果被澳洲驅逐出境，並禁止在2025年之前再次入境澳洲；如果祖高域想參加澳網必定要推翻這份禁令，泰利周三透露這份禁令現在仍有效，而澳網也不能為這位塞國天王向澳洲政府求情及游說:「祖高域最需要做的就是與聯邦政府達成一致，我們只是執行，作為賽會我們很歡迎他能到來參加。」沒有打疫苗的祖高域今年除了缺席澳網之外，也是同一原因沒有參加美網。

至於提到有關俄羅斯及白羅斯球員明年能否亮相墨爾本？泰利直言：「在這個問題上，我想講俄羅斯及白羅斯的球員均有資格出戰澳網，唯一要求就是他們不能代表所屬國家參賽，不能帶着國旗出戰，不能有國歌出現，他們必須以中立名義及獨立球員身份參戰。」相信這個答案可讓這兩個國家的球員包括前「一哥」麥維迪夫等鬆一口氣。