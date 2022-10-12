國米睇定嚟踢　羅拔仔啞火巴塞捱「細」界

歐聯「死亡C組」大戰，巴塞隆拿主場惡鬥國際米蘭，雙方上星期交鋒，國米主場小勝1比0，今仗造訪魯營球場，肯定會踢得更加謹慎，只要力保不敗，出線機會就大增。以國際米蘭近7場歐聯總入球全開2球或以下嘅走勢，不妨再追中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周四凌晨3時直播）

巴塞隆拿今季喺西甲表現出色排榜首，但轉戰歐聯往往發揮唔出應有水準，除咗首輪分組賽大勝弱旅柏辛域陀尼亞5比1之外，近兩輪都輸波，包括0比2不敵拜仁慕尼黑，以及0比1輸畀國際米蘭，可見巴塞遇上其他傳統勁旅，並冇優勢可言。

更大問題係射手羅拔利雲度夫斯基近期腳風唔順，已經連續兩場食白果，恐怕今仗要攻破國米防線並唔容易。

雙方對賽旺細盤

至於國際米蘭情況剛好相反，雖然「藍黑兵團」喺意甲成績欠佳，但踢歐聯表現醒神，如今3戰有6分在手，比第3位巴塞隆拿多3分，換言之只要今場不敗而回，出線形勢就非常樂觀。

由於兩位前鋒盧卡古、祖亞昆哥利亞，以及中場波索域仍然有傷在身，中前場人腳不整之下，相信教練施蒙尼恩沙基應該會排出「鐵桶陣」防守，以1分為首要目標。

事實上，國米作客踢法相當穩陣，近3場歐聯作客總入球全開2球或以下，包括上屆贏利物浦1比0。加上「藍黑兵團」過去6次歐聯對巴塞，亦有4次總入球開出2球或以下，以呢個走勢嚟睇，入球細值得捧場。