【人物誌】牛油手變歐聯神龍　米洛列特守得雲開

布魯日可以話係今屆歐聯最令人驚喜球隊，同拜仁慕尼黑睇齊，成為僅有兩隊分組賽3戰3勝，兼保持不失球嘅球隊。為呢支比利時勁旅把守最後一關嘅門將正係當年利物浦「牛油手」米洛列特。

呢位34歲老將曾受盡球迷唾棄、冷嘲熱諷，但仍然能夠從谷底反彈，躍身成為歐聯「零封神龍」，撰寫另一個經典勵志故事。

相信大部份球迷對米洛列特，並唔會感到陌生，呢位身高1米93嘅門將曾經效力當時仲係英超球隊新特蘭3季，跟住加盟利物浦，效力長達6季，首3季都係主力，但卻不時出現甩漏，備受批評，其中2014年11月歐聯為利物浦對盧多格德斯，接波甩手，被對方射入大門，非常肉酸。

高普成為利物浦主帥後，米洛列特逐漸被棄用，最諷刺係被另一位「牛油手」卡利奧斯搶走正選，先至有2018年歐聯決賽「經典大失誤」事件，令呢位德國門將一沉不起。

同樣失意於紅軍，米洛列特以行動證明自己比卡利奧斯更有韌力，2019年夏天加盟布魯日後，獲得重生，今屆歐聯更踢出顛峰水準，3場分組賽都踢足每1分鐘，合共有13次成功撲救，上輪歐聯面對馬體會20次射門，佢臨危不亂，作出5次成功撲救，協助布魯日贏2比0。

布魯日今輪再戰馬體會，有米洛列特鎮守大門，應該可以坐和望贏。