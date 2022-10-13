利物浦7比1狂勝穩出線　沙拿6分鐘戴帽創紀錄

喺英超淪為病貓嘅利物浦，去到歐聯即變兇猛野獸，周四(13日)凌晨歐聯A組賽事，「紅軍」作客7比1狂勝格拉斯哥流浪，穆罕默德沙拿後備上陣6分鐘連轟3球創紀錄，利物浦贏波後拋離第3名嘅阿積士6分，最後2輪拎1分就可以出線，16強資格非常穩陣。

利物浦上仗輸畀阿仙奴後，今場又要留力星期日(16日)對曼城，開波17分鐘被流浪先拔頭籌，不過「紅軍」始終高幾班，羅拔圖法明奴7分鐘後追成平手，呢位弗爆巴西前鋒55分鐘再入1球，66分鐘又助攻畀達雲紐尼斯入波，為利物浦打穩贏波基礎。

高普見形勢大好，68分鐘換入穆罕默德沙拿等主力「操一操」，結果呢位射手喺第76分鐘至81分鐘，3度接應迪亞高祖達助攻連入3球，成個帽子戲法歷時只有6分12秒，打破巴菲迪比高美斯8分鐘「戴帽」嘅歐聯紀錄！完場前3分鐘哈維艾利洛錦上添花，為利物浦贏夠7比1。

A組形勢相當鮮明，拿玻里4戰全勝率先鎖定出線資格，利物浦有9分在手穩坐次席，最後2輪拎1分就肯定出線，阿積士只有3分排第3位。利物浦領隊高普賽後表示：「沙拿係非常特別嘅球員，今場冇一個球員踢得差，呢個變態賽果完全扭轉更衣室嘅氣氛，我哋知道星期日嘅對手(曼城)好唔同，但冇任何備戰比呢場大勝更理想。」