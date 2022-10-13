巴塞激和國米3比3　出線要有奇迹

周四(13日)凌晨歐聯C組出線關鍵戰，巴塞隆拿主場同國際米蘭激戰，靠羅拔利雲度夫斯基補時2分鐘入波3比3逼和對手，雖然逃過即時出局嘅厄運，但和波結果只係足夠幫球隊「吊命」，國米最後2場只要贏1場就出線，巴塞好大機會連續2年嘅分組賽畢業。

巴塞上輪作客輸畀國米，今場再輸就肯定出局，主場出擊40分鐘由奧士文尼迪比利入波領先；換邊後雙方開始駁火，國米早段憑尼高路巴列拿同拿達路馬天尼斯建功反先，巴塞82分鐘由羅拔利雲度夫斯基追平2比2。

完場前高潮迭起，國米89分鐘有魯賓高辛斯射入，以為出線在望，巴塞補時2分鐘羅拔利雲度夫斯基頂入追成3比3，國米教練施蒙尼恩沙基喺97分鐘更因投訴過激被逐，最終兩隊打和各得1分。國米依家繼續領先巴塞3分排小組次名，由於對賽成績較佳，國米餘下2輪只要拎多3分就肯定出線，而佢哋下仗會喺主場迎戰0分嘅柏辛域陀尼亞。

巴塞出線告急，教練沙維賽後表示：「我好失望、難過同有啲憤怒，如果我哋把握唔到機會，就冇資格留喺歐聯，我哋要自我檢討，今場係一次殘酷打擊，但我哋要專注準備對皇家馬德里嘅大戰。」巴塞對上一次連續2年歐聯分組賽出局，已經要數到97/98同98/99球季，當時教練仲係尹戈爾。