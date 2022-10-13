on.cc東網直播甲一總決賽G1　香港東方南華爭響頭炮

由12月打到10月，橫跨一年的甲一球季總算來到尾聲緊張階段。香港東方和南華今晚會師修頓場館，重演2018年總決賽翻版戲碼。5場3勝制下，到底誰會打響頭炮？是朝衞冕踏前一步？還是延續神奇之旅？球迷萬勿錯過。（on.cc東網周四晚8時40分直播，SCAA Basketball、香港東方籃球隊HK Eastern Basketball Team及睇體Facebook同步直播）

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2018年總決賽，絕對是甲一史上最精彩的對決之一。東方在落後0比2下，連追3場，反勝南華，捧起隊史首冠。功臣，是剛滿20歲的楊睿騏，他在第5場第4節轟入3球三分，被冠上「神奇小子」的稱號。事隔4年，「神奇」依然。

東方上月宣布，外援拉利羅斯膝傷「收咧」，偏偏4強對手，是剛羅致荷利菲特、氣勢如虹的滿貫。誠然，全華班的東方實力下滑，卻激起鬥志，打出全民皆兵的表現。李琪穩定輸出，胡卓斌、卜聿揚捍衞籃底，吳松峻鐵血防守，當然還有楊睿騏「蠻不講理」的關鍵球——第1場最後35秒連入8分，第2場第3節狂轟12分，助東方2比0力挫滿貫，重返總決賽。

「有人問為甚麼Ricky（楊睿騏）突然這麼強，其實他一向如此。只是之前和拉利羅斯撞位，發揮機會少，現在解放了。」作為老大哥，李琪毫不吝嗇對一眾小將的讚賞。「阿卜（卜聿揚）全場頂住荷利菲特，以第一年打甲一來說『超晒班』，欠缺的只是經驗。嘉顯（梁嘉顯）一樣潛力無窮。相信東方未來是他們3個『孭飛』。」隊長陳兆榮表示，球隊殺入決賽信心倍增，但提醒隊友不要輕敵：「我們整體實力相近，絕對不能低估任何一隊。」

與東方一樣，南華經歷人事變動，主教練巴拿莫域、主力惠龍兒和楊和相繼離隊，由譚偉洋和胡國鋒接掌帥印，雖然經歷「陣痛期」，被滿貫打破不敗身，但很快回復正軌，取得4連勝，包括4強橫掃宿敵永倫，連續14屆殺入決賽。四強兩仗，主力朱亮和梁兆華固然交足功課，場均貢獻19分和17分，小將張延隆、曾湛元、葉耀邦，乃至上半季較少上陣的林民淇都有不俗表現。

「南華有一套非常完善的系統，進攻防守都是。球員好『自動波』，我只需要做一些臨場調動就足夠。」譚偉洋對南華系統充滿信心。這個南華名宿執教理大多年，由28歲的梁兆華，到23歲的葉耀邦都是他的學生，「他們都好成熟，早已不是大專級別。其實年輕球員都好積極，把握每分每秒的出場時間，爭取表現，只是缺乏一點經驗，幸好大的（資深球員）經常提醒。相信他們已ready踏上決賽舞台。」

今日賽程

7:00pm 季軍戰 滿貫Vs 永倫

8:40pm 冠軍戰 香港東方Vs南華

地點：灣仔修頓場館