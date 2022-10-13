【歐霸盃】阿仙奴後備兵「大」爆發

歐霸周五凌晨上演A組賽事，英超「1哥」阿仙奴作客波杜基林特，雖然兩隊實力有距離，但都係主攻型球隊，阿仙奴喺小組兩戰全勝，比踢多一場嘅波杜基林特多兩分。兵工廠喺歐霸慣性輪換，但尼基迪亞、馬昆奴斯，法比奧韋拉等後備兵都係有料到，尼基迪亞更加連續兩輪有波入；阿仙奴近5場半場總入球全開2球或以上，波杜基林特今仗返主場特別醒神，呢支挪超勁旅近3仗歐霸主場攻入11球，今仗對住兵工廠都會全力進攻，捧半場大好路。 ●波C9

直播表

周五00:45am 歐霸盃 飛燕諾 對 米迪蘭特

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周五00:45am 歐霸盃 貝迪斯 對 羅馬

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周五00:45am 歐霸盃 波杜基林特 對 阿仙奴

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周五00:45am 歐霸盃 基輔戴拿模 對 雷恩

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周五03:00am 歐霸盃 曼聯 對 奧摩尼亞

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周五03:00am 歐霸盃 拉素 對 格拉茨

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周五03:00am 歐霸盃 柏林聯 對 馬模

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周五03:00am 歐協聯 韋斯咸 對 安德列治

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