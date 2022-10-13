【港講J.League】本季首項盃賽決賽　天皇盃周日決勝！

由於需要遷就世界盃決賽周賽期的關係，今屆日本天皇盃就早早開鑼加開快車，更將一向於元旦日舉行的決賽推前到來緊周日上演！日職聯的廣島三箭及日乙的甲府風林過五關、斬六將後殺入決賽進行生死戰，依家就同大家回顧一下他們的進級之路及分析下周日大戰有乜看點。

廣島三箭挾強勢進級

日職聯老牌球會廣島三箭，今季改由德國籍監督史基比執教後，表現大有進步。除了殺入天皇盃決賽，廣島三箭同時亦打入了聯賽盃決賽，加上今季喺日職聯一直守住前列位置，監督史基比第一季的成績表總算亮麗。

作為日職聯球隊，廣島三箭喺淘汰階段第二圈先加入戰團，當時對手係宮崎縣代表本田製鎖。雖然對手實力遠遠不及，但廣島三箭並無輕視對手，佐佐木翔、荒木隼人、滿田誠等主力皆有上陣，結果球隊就係憑佐佐木翔及滿田誠兩位國腳級人馬取得入球，以2比0擊敗對手進級。

去到第三圈，廣島三箭就要面對日乙榜首球隊FC橫濱的挑戰。雖然FC橫濱係日乙的前列份子，但上季喺日職聯的表現就顯得有少少未夠班，結果廣島三箭喺得到主場之利下以5比0淘汰FC橫濱，姿態比起上一圈淘汰本田製鎖更輕鬆。

進級到十六強，廣島三箭則要作客日乙球隊群馬草津溫泉。雖然群馬草津溫泉係日乙的護級份子，但今次有主場之利作戰，令球隊成功同廣島三箭打成均勢。廣島三箭今場雖然精銳盡遣，但最終只能夠憑老將鹽谷司喺下半場初段的入球穩住勝局，驚險殺入八強。

進入8強後廣島三箭卻遇上硬仗，需要作客大阪櫻花。大阪櫻花今季成績同廣島三箭不相伯仲，而喺八強大戰又有主場之利，難怪賽前廣島三箭被睇低一線。大阪櫻花喺比賽裡面於40分鐘憑阿當泰加特的入波取得領先優勢，一直打到賽事末段都係領先一球。正當所有球迷以為廣島三箭將要出局之際，先有老將柏好文喺86分鐘追成平手，再有後備入替的川村拓夢喺補時階段射入絕殺球，戲劇性反勝大阪櫻花躋身四強。

廣島三箭喺準決賽就遇到同級對手京都不死鳥，同樣需要作客出戰。廣島三箭雖然作客，但面對勢頹的京都不死鳥並無放軟手腳，更由杜格拉斯韋拉喺上半場入波為球隊取得領先優勢。京都不死鳥喺餘下時間繼續負隅頑抗，更有伊斯美拿喺79分鐘扳平將賽事帶入加時階段。之不過廣島三箭的球員質素始終較好，去到加時階段憑後備入替的前鋒賓卡利法射入奠勝一球，終以2比1進級打入周日決賽。

甲府風林進級之路驚喜不斷

相對於廣島三箭，今季喺日乙成績平平的甲府風林自然唔係風頭躉，不過翻睇佢哋的進級之路就知道佢哋殺入決賽可以話係實至名歸。

同樣喺第二圈加入戰團的甲府風林，當時就要面對來自岡山縣的環太平洋大學挑戰，不過喺實力上有相當大差距之下，甲府風林就輕易以5比1大勝對手過關。

踏入第三圈甲府風林就要挑戰北海道札幌岡薩多，並唔易踢。雖然北海道札幌岡薩多今季成績麻麻，但論實力計依然比甲府風林高，開賽只係11分鐘就因為甲府風林的山本英臣擺烏龍而取得領先優勢。不過有主場之利的甲府風林，就憑住前鋒三平和司喺上半場連入兩球反超前，以2比1領先半場。下半場北海道札幌岡薩多不斷向甲府風林施壓，務求扳平，更喺73分鐘博得12碼，可惜金子拓郎主射宴客，結果甲府風林成功爆冷淘汰對手。

打入16強後，甲府風林喺主場又要挑戰另一日職聯球隊鳥棲砂岩，雖然鳥棲砂岩喺日職聯成績不俗，但甲府風林經過喺上一圈製造奇蹟，坊間都唔敢再睇小佢哋。甲府風林果然繼續製造驚喜，喺上半場就憑住巴西前鋒般奴佩雷拉喺33及37分鐘連入兩球，令甲府風林以2比0領先上半場。雖然鳥棲砂岩喺下半場一度由宮代大聖射成1比2，但轉頭就被松本凪生射入拉開至3比1，結果甲府風林再一次淘汰日職聯對手殺入八強。

甲府風林去到八強繼續越級挑戰，對手係福岡黃蜂之餘更要作客，說不上有好形勢，但開賽後甲府風林就毫無懼色，更在16分鐘由三平和司先開紀錄；不過有主場之利的福岡黃蜂喺27分鐘就靠森山公彌入波追平，兩隊結果以1比1完上半場。雖然上半場咁快有波入，但去到下半場兩軍皆踢得小心翼翼，並無太多入肉的進攻，結果將比賽帶入加時階段。喺加時階段顯出有更佳韌力的甲府風林終於得到回報，97分鐘後備入替的鳥海芳樹突破越位陷阱殺入對手禁區射入奠定勝局，成功協助甲府風林再次越級挑戰成功躋身四強。

甲府風林喺準決賽遇上更大的挑戰，事關對手係日職聯傳統勁旅鹿島鹿角之餘更要作客出戰，難怪不被睇好。鹿島鹿角雖然貴為勁旅，但今季成績令人失望，天皇盃可以話係佢哋今季的最後救贖機會，因此即使面對甲府風林亦不敢怠慢，權純泰、三竿健斗、安西幸輝、土居聖真、鈴木優磨等主力皆被派上陣。開賽初段鹿島鹿角不斷施壓，鈴木優磨及亞瑟卡基先後施射皆無功而還，更喺37分鐘被甲府風林的宮崎純真接應長傳突入禁區扭過權純泰射入以0比1落後上半場。去到下半場比賽成為攻防戰，力求追平的鹿島鹿角不斷進攻，可惜鈴木優磨及後備入替的中鋒愛華度史譚的多次攻門皆逃唔過甲府風林門將河田晃兵的十指關，結果甲府風林再一次成為巨人殺手，淘汰鹿島鹿角殺入天皇盃決賽。

廣島三箭、甲府風林成功打入天皇盃決賽，進級過程絕對唔容易，可見佢哋實力都有返咁上下，如果兩隊互秤，又邊隊高少少呢？

廣島三箭三線質素平均

廣島三箭今季暫時係日職聯的三甲份子，實力當然有返咁上下，而佢哋前、中、後三線皆有具質素的球員在陣，可以話係今季成功的根基。後防線的佐佐木翔、荒木隼人、大迫敬介、鹽谷司合作多年，又係國腳級人馬，演出當然穩定；中場野津田岳人、森島司大熟大勇，再加上新星藤井智也同川村拓夢支援，更有老將柏好文擔當定海神針角色；前鋒線杜格拉斯韋拉及賓卡利法早已證明良好質素，再加上冒起中的滿田誠，可說是實力、活力俱備。論球員質素，廣島三箭比日乙中下游的甲府風林高出不止一皮。

甲府風林以效率取勝

甲府風林今季喺日乙成績欠佳，但能夠成功喺天皇盃走到呢個階段，當然有佢哋的能耐。甲府風林喺進級路途上多次成為巨人殺手，後防線有專注演出可說是成功秘訣之一，浦上仁騎、關口正大與及門將河田晃兵組成的後防鐵三角喺天皇盃的表現可說是無堅不摧，上場面對鹿島鹿角更踢出代表作，要攻入佢哋肯定要花唔少功夫。

另外，進攻效率亦係甲府風林的殺着之一。進級路上面對重重強手，甲府風林難免要靠穩守突擊戰術，甲府風林一對中堅與及中場荒木翔、長谷川元希等人，一截到波就即時會策動長傳反擊，前線的三平和司及宮崎純真就會靠自己的速度突破越位陷阱爭取入球機會，呢個套路喺佢哋的進級路上已經多次成功，廣島三箭不可不防。

計牌面，廣島三箭比甲府風林高出唔止一皮，不過甲府風林的士氣絕對唔可以睇小。中場長谷川元希話廣島三箭陣中頗多國腳級人馬，佢自己就好想好好挑戰對手；監督吉田達磨殺入天皇盃決賽的機會一生只有一次，佢相信全隊上下都會好好把握呢個千載難逢的時機。兩軍從未贏過天皇盃，今次對決肯定會打甩髀，想知最後鹿死誰手，各位球迷就記住留意相關直播同報導喇！

本周天皇盃直播時間：

10月16日下午1：00 甲府風林 對 廣島三箭 NOW 711

本周日乙直播時間：

10月15日下午1：00 東京綠茵 對 新潟天鵝 有線電視601／661

10月16日下午5：00 FC橫濱 對 金澤薩維根 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

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