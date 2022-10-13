傅家俊開live再讚香港觀眾　透露第3間桌球學校開張

香港桌球一哥傅家俊（Marco）日前於紅館舉行的「世界桌球大師賽」大戰7屆世界冠軍「火箭」奧蘇里雲，賽事吸引多達8500名觀眾入場，創下桌球比賽入場人數世界紀錄。Marco周三（13日）開直播分享今次比賽的經歷和感受，大讚香港觀眾反應熱烈，對於造出世界紀錄成為國際體壇焦點感到難以置信。4年前左眼患上「飛蚊症」的他又透露，自己右眼近年亦受「飛蚊症」影響，不過他選擇樂觀面對，期望這個亞軍為新球季帶來好開始。

傅家俊於世界桌球大師賽連贏沙比和希堅斯兩位世界前5選手，4強對希堅斯決勝局打出147反勝對手，精彩表現贏盡掌聲，而決賽對奧蘇里雲在落後1：4下力追至4：6僅負，以亞軍完成今屆賽事。Marco在網上直播分享感受，對於自己低迷狀態造出成績感到驚喜和鼓舞，而感謝球迷支持桌球運動：「這是疫情下香港第一個大型盛事，原本只想讓香港球迷可以開心睇波，沒料到每場反應都如此好，更沒料到賽事最後成為國際體壇焦點。今次造出世界紀錄，好多媒體說香港用了4日時間改變整個桌球文化和生態，甚至英國已有人討論世界賽會否移師去更大的場館。」

傅家俊4年前因左眼視網膜退化而接受激光手術，他透露，自己右眼近年亦受「飛蚊症」影響，但無損他對桌球的熱誠：「其實現在我看東西時下方仍有黑影，打比賽場館通常好光，黑影會特別明顯，但我已慢慢適應，出cue前等黑影沉下來再打。」一向積極推廣桌球運動的Marco於疫情期間開設兒童桌球學校，他在直播期間亦分享好消息，位於愉景新城的第3間分校將於本周六（15日）開張，繼續為培訓下一代出一分力。