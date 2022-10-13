港甲　前列球隊分途出擊　九龍城中西區各有目標

港甲周日（16日）上演兩場前列爭奪，其中焦點大戰，有新升班球隊駿英九龍城，於九龍仔公園硬撼強敵中西區，兩支季前積極增兵的球隊新季各有目標，為搶分勢演精彩對決；至於佳聯元朗將坐鎮天業路公園，迎戰永義地產，雙方陣中具超聯經驗的年輕球員，隨時有力改變戰局。

今季目標希望在甲組站穩陣腳的新軍駿英九龍城，開季已先後擊敗愉園及葵青，2戰攻入9球僅失1球鋒芒畢露。其中季前加入球隊的許嘉樂，至今已為新東家斬獲3球，這位腳風奇順的進攻好手，就對自己發揮感滿意，並強調好表現少不了一眾隊友的支持，包括同期加盟的陳文輝和談樂軒等：「同一班舊隊友再合作好開心，佢哋用波同經驗都比我好，令我踢得好享受。」他不忘大讚球會的配套支援，認為在新東家感到備受尊重，並有信心能與中西區合演一場好波。

中西區季前引入多位實力猛將，前港超兵許宏鋒亦是其中一員。現年28歲的許宏鋒上場頭槌建功，幫助中西區以2比1擊敗實力分子沙田，正直當打之年的他，認為自己無論比賽狀態或經驗都比以前更佳，並直言非常欣賞主教練馮振霆的選人眼光：「佢搵到適合球隊風格嘅球員，而唔係因名氣去揀球員，所以球隊攻守實力都相對比較平均。」上季曾效力九龍城的許宏鋒，坦言今場倒戈心情既興奮又緊張，他提到中西區今季目標為爭聯賽前三，今場絕不希望出現失分情況。

佳聯元朗新季吸納多位具港超經驗的年輕球員，包括上季效力香港U23的中場黃智康，上場對東區首次正選上陣的「阿康」，表示目前狀態已恢復6至7成，又指自己表現僅屬中規中矩，踢法上可更具侵略性，希望今季可以取得更多「士哥」，並為隊友鋪橋搭路。開季兩戰全勝的佳聯元朗，有不少前港超兵助陣，「阿康」認為球隊實力屬於中上，絕對有能力衝擊前列位置，接下來面對勁旅永義地產將全力以赴：「體能、速度同活力係我哋嘅優勢，另外要踢得簡單同聰明啲，目標贏波。」

永義地產上場以2比0擊敗公民，開季取得兩連勝走勢不俗。曾效力冠忠南區的U22中場黃獻中，就認為球隊於上季季尾參與「聯賽盃」賽事，有助保持狀態。新季雖然有托馬斯拉夫等外援離隊，但就有美菲何利重返球隊，加上沈國輝及王子謙等新兵來投，「阿中」認為球隊實力有增無減：「佢哋帶到經驗畀我哋，加上球隊本身華將都唔差，整體實力係強咗。」「阿中」又提到今季加入幾位年輕球員後，陣中U22球員之間競爭更大，有助推動自己進步。

港甲第3輪賽程：

10月16日

駿英九龍城 VS 中西區 15:30 九龍仔公園

黃大仙 VS 東區 15:30 蒲崗村道公園

南華 VS 沙田 15:30 九龍灣公園

公民 VS 凱景 15:30 馬鞍山遊樂場

高力北區 VS 愉園 15:30 粉嶺遊樂場

葵青 VS 騰翱MG 15:30 青衣東北公園

佳聯元朗 VS 永義地產 15:30 天業路公園

*最終賽程以足總公布為準