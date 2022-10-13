C朗繼續數胡　曼聯鬥攻博半場大

今晚歐霸盃E組，曼聯主場迎戰奧摩尼亞，塞浦路斯球隊奧摩尼亞上輪同「紅魔鬼」交鋒，竟然可以先開紀錄，最終僅負2比3，可見佢哋遇上豪門絕不怯場，今仗同樣放開懷抱享受足球。曼聯球星C朗回勇力爭繼續數胡，預料兩軍會迅速入局鬥攻，可博中位數1.5球嘅半場大。（Now 643周五凌晨3時直播）

曼聯目前喺分組賽3戰取得2勝1負，落後榜首皇家蘇斯達3分，為奪取小組首名直接出線16強資格，嚟緊都冇失分空間，今仗主場出擊遇上同組最弱嘅奧摩尼亞，3分當然志在必得。

C朗回勇力爭數胡

「紅魔鬼」近期最利好消息係C朗狀態有明顯改善，上仗英超對愛華頓，呢位37歲老將後備上陣使出招牌快速盤球突破，射入致勝一球，亦係佢今季英超首個入球，證明自己仍然有心有力，重拾射手信心，估計主帥坦哈格今仗會畀C朗擔正，以呢位葡萄牙球星嘅好勝性格，勢必力爭數胡。

奧摩尼亞3場分組賽都輸波，實力明顯未夠班，但另一角度睇，球員冇乜心理包袱，踢得非常放，上輪即使輸波，都可以攻入曼聯兩球，已經贏盡掌聲，今仗難得去到「夢劇場」奧脫福作戰，一眾球員必定希望取得入球，留下美好回憶，可以預期一開波就會同「紅魔鬼」鬥攻。睇番數據曼聯近4場比賽，有3次上半場總入球達2球或以上，半場大屬穩陣之選。