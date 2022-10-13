滿貫灑三分雨　季軍戰G1大勝永倫

甲一季軍戰周四（13日）爆發，滿貫今仗大灑「三分雨」，全隊轟15記三分球，以110：79大勝永倫，3場兩勝制下先拔頭籌。

4強不敵香港東方跌落季軍戰的滿貫面對永倫率先打出8：2開局，永倫其後由連浩駿上籃得手，加上許烜行命中三分，18：14反超前。滿貫的蔡再懃、張偉康及何倚富輪流轟入三分，拉開至27：20。永倫靠泰那三分球止血，他首節得9分，至於今場復出的賀斯福則交出6分，永倫首節落後23：27。

永倫的泰那第2節開後連得5分，一度為永倫追至33：34，惟滿貫先後有張偉康轟入三分球、蔡再懃博得「and 1」以及荷利菲特得4分，打出12：0攻勢，拉開13分差。其後兩軍外線對決，永倫先有梁民熊和周迎堅合轟9分，滿貫亦有何倚富和林俊光命中4記三分，其中何倚富手感極佳，兩節三分球4射4中，半場得12分，協助「綠軍」61：46繼續領先。

第3節滿貫加強火力，兩名射手何倚富和張偉康各轟兩球三分，內線則有荷利菲特取6分，全隊轟入24分，美中不足是鄧志恒於籃底爭搶時眼部受傷退下火線。相反永倫外線命中率由6成跌至3成，「得分機器」泰那此節僅得2分，永倫大勢已去，落後61：85。

蔡龍德第4節裡外開弓，連得5分嘗試追近分數，惟內線始終未能守住荷利菲特，此子輕鬆兩次入樽，加上林俊光連得5分，比分拉開至33分差距。永倫無力挽回劣勢，最終以79：110告負，滿貫則場數領先1：0。

今場滿貫外線準繩，全隊29射15中，命中率達51％，其中何倚富三分球7射6中得18分，張偉康亦轟5記三分得17分。滿貫4人得分上雙，荷利菲特貢獻全場最高26分。永倫方面，泰那得全場最高16分。