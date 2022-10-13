第三節狂潮奠勝　南華挫香港東方拔頭籌

甲一總決賽周四（13日）展開。南華早段落後下，第三節打出25：9的浪潮奠定勝局，以72：56大勝香港東方，在五場三勝制下先拔頭籌，下周三（19日）進行第二回合。

東方略顯慢熱，但隨著胡卓斌籃底得手，猶如打開水龍頭開關，打出一段11：0的攻勢，迫使南華暫停。陳張敏和葉耀邦內外開弓「止血」，但梁嘉顯博得三分「and 1」，卜聿揚大力入樽，燃點全場氣氛，首節領先19：15。南華連續14屆打入決賽，見慣大場面，即使陳張敏搶籃板受傷，一度退下火線，仍靠著余理洋和葉耀邦反超前。東方由李琪支撐大局，他接連命中高難度投籃，半場咬緊34：36。

第三節成為轉捩點。手感發燙的余理洋和梁兆華轟入4球三分，朱亮、張延隆和曾湛元點點開花，一口氣拉開20分差。反觀東方陷入泥沼，命中率不足3成，只靠零星罰球追分，大幅落後43：61。南華沒有手軟，「加拿大幫」余理洋和朱亮輪流建功，把優勢延續到完場，大勝72：56，場數領先1：0。

南華有4人得分上雙，余理洋18投10中，攻入最高的22分。朱亮交出「雙雙」13分15籃板，葉耀邦和梁兆華貢獻12分和11分。東方得卜聿揚有雙位數進帳，取得14分。