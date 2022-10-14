後備奇兵再度救駕　曼聯絕殺奧摩尼亞

周五(14日)凌晨歐霸盃E組賽事，曼聯主場瘋狂圍攻塞浦路斯球隊奧摩尼亞，不過C朗拿度、拉舒福特等前鋒腳頭無靈，去到補時3分鐘先由後備上陣嘅麥湯米尼奉獻絕殺，得以小勝1比0。曼聯對上8個入波，有7球都係由後備球員包辦，當中包括3個致勝球，後備力量不容忽視。

曼聯主場對住弱旅奧摩尼亞，領隊坦哈格意外派出強陣，除C朗繼續掛帥外，拉舒福特、般奴費南迪斯、利辛度馬天尼斯等主力都正選上陣，順利控制戰局不斷圍攻，全場製造34次攻門，不過奧摩尼亞門將烏蘇荷「上身」作出11次撲救。當曼聯久攻不下，去到93分鐘2名後備上陣球員合作，查頓辛祖左路傳中，麥湯米尼門前亂軍中射入全場唯一入球。

由於同組皇家蘇斯達亦贏波，4戰全勝高踞榜首，曼聯依家有9分排第2位，仍有機會爭奪首名出線。連埋麥湯米尼今場絕殺，曼聯對上4場比賽都有後備球員建功，近8個入波有7個係由後備攻入，麥湯米尼呢球亦係自蘇斯克查喺99年歐聯決賽補時經典入波後，曼聯首個喺歐洲賽90分鐘後攻入致勝球嘅後備球員。

對於後備球員發揮作用，坦哈格賽後表示：「我為球員感到開心，呢個情況證明球隊上下團結，足球唔係只係11個正選球員，而係全隊人嘅合作。當然，當你認為對手體力下降，後備球員只要夠專注、夠直接，就可以發揮影響力。」