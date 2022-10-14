澳職優先場　墨城追打獅吼

周五(14日)下晝澳職，開咧旗開得勝嘅墨爾本城作客布里斯班獅吼。墨爾本城新季前鋒陣容不俗，占美麥卡倫開咧戰已經取得士哥，狀態同信心滿瀉，對住獅吼可以再搵食。獅吼近年對親墨爾本城都腳軟，近6次交手輸5次，墨城讓平半，上盤抵玩。(myTV SUPER周五下午4時45分直播)

上季常規賽冠軍墨爾本城，開咧戰憑對方烏龍球同占美麥卡倫嘅入波，以2比1擊敗西部聯，報卻上季季後賽決賽一敗之仇，今場肯定乘勝追擊。

墨爾本城最大優勢係球隊默契十足，占美麥卡倫、納博特、馬菲歷基同占美遜等幾個骨幹夾慣夾熟，唔使再熱身就可以嚟料，占美麥卡倫唔憂輸送，佢亦要爭取表現入多幾粒，希望下月世盃決賽周可以搶到正選，鬥志不容懷疑。

近年對賽獅吼輸蝕

布里斯班獅吼上仗主場只能悶和ＦＣ麥克阿瑟，全場起腳7次，只有兩次中龍門，明顯仲未操起狀態，而且墨爾本城可謂獅吼剋星，近6次對賽獅吼輸5次，不論狀態同往績都係墨城贏晒，上盤好路。

直播表

周五4:45pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 墨爾本城

無綫myTV Super

周六0:30am 德乙 聖保利 Vs 漢堡

on.cc東網

周六3:00am 英超 賓福特 Vs 白禮頓

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周六3:00am 西甲 華歷簡奴 Vs 基達菲

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