苦等12年！巴西女排闖世錦賽決賽兼重奪「世一」

巴西女排苦等12年終於再闖世錦賽決賽！周四這支「森巴兵團」在荷蘭上演的準決賽面對上屆銀牌得主歐洲勁旅意大利，以3比1勇挫對手，昂然闖入冠軍戰，將與衞冕的塞爾維亞爭逐后冠，並試圖爭嚐世界冠軍滋味。

這支先後曾奪兩屆奧運金牌的南美勁旅在次輪階段已曾以3比2擊敗意大利，而今日4強戰她們表現更加積極，激戰4局後以25比23、22比25、26比24、25比19淘汰上屆亞軍得主意大利，當中五名攻手均得分上雙。這是巴西繼1994、2006及2010之後，獲得世錦賽爭冠的機會，但這三次均獲銀牌，而她們於2014年獲銅牌，2018年則獲第7。

巴西贏得此仗之後，世界排名亦隨着更新，森巴女將的排名分增加了8.8分，以393分超越對手意大利，重登世界第1的寶座，而意大利則跌落第二次；而衞冕冠軍塞爾維亞3比1贏美國後增加了8.46分，升上第3位，積分與意大利相同獲381分。至於中國女排名則以338分排第5。

至於巴西與塞爾維亞將首次於世錦賽決賽爭逐，森巴女將試圖衝擊后冠，過往她們三次躋身決賽都是奪銀而回，而美國則與意大利爭逐季軍。