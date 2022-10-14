希洪網球公開賽　梅萊苦戰3盤入8強

前英國網球「一哥」梅萊日前在西班牙希洪網球公開賽，經過接近3小時的激戰後，終於在3盤大戰反勝阿根廷球手卡千（Pedro Cachin），打入8強。

希洪網球公開賽為梅萊，自出戰利華盃歡送費達拿後首項賽事，他開局表現較為慢熱，首盤即被對手兩度打破發球局，第一及第二發球成功率分別只有5成及5成5，這位英國球手亦先以2比6率先落後。隨後前「一哥」演出漸見回穩，第一發球得分率超過8成，整盤更未曾面臨破發危機，梅萊也成功把握1次破發機會，以7比5追平盤數。決勝盤的戰況則更加激烈，雙方各兩次打破對方發球局，並需要通過決勝局分勝負，最終梅萊「細分」贏7比3晉級，挺入8強，會與美國球手哥達（Sebastian Korda）爭入4強。

這位3屆大滿貫冠軍得主賽後指，對手在第一盤發揮理想，令自己陷入困境：「我喺第一盤唔係處於最佳狀態，對手發球都好出色，令我好難破發，之後我改變咗回球嘅策略，令自己有多啲破發機會，最後喺第三盤艱辛反勝。」梅萊續指：「我以前未試過同卡千對賽同練習，所以我唔完全了解佢嘅打法，呢樣嘢令到場比賽更難打。」