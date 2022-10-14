受新冠後遺症折磨一年　21歲英網球少女宣布掛拍

新冠肺炎襲擊全球，疫情令全人類困擾了足足幾年，21歲的英國網球少女迪珊娜亞克(Tanysha Dissanayake)宣布結束網球事業，曾經確診的她受到新冠後遺症的折磨，更一度要靠輪椅輔助，在身體難復當年的情況下唯有與最愛的網球道別。

「一項運動，16年，21個國家，無數的回憶。我人生中16年美好的時光結束了。這項運動成就了今天的我，這一段瘋狂的旅程，如果可以的話我願意繼續打落去，但經歷了一年的不適，是時候要向前看。」這是一個艱難的決定，迪珊娜亞克在社交平台上宣告掛拍，其職業生涯並不是太長久，大部份時間參加國際網球聯會巡迴賽，最後一次參加職業賽是去年6月，但當時仍未滿20歲。

她在社交平台上寫道：「這是一個艱難的決定，我要很困難地接受，我不知道沒有了網球我的生活會如何，我曾經有很多難忘回憶，但我沒有能力改變世界！網球—我愛你，但我要跟你說再見。」迪珊娜亞克曾於去年7月確診新冠肺炎，她坦言自己當時什麼都做不到，她曾透露自己出現中度症狀，只要行路都會呼吸困難，大部份時間都是躺在床上。

迪珊娜亞克透露300天以來她都是呆在家裡，無法閱讀，「沒有生活，只是活着。」她曾於自己確診一周年的時候發文:「這是我最艱難的一年。」而8月她在社交平台上載了自己坐在輪椅走到沙灘上曬日光浴的相片，證明了她的身體情況一度很差，而以職業網球所需的運動量極高，迪珊娜亞克的身體已難回復昔日狀態，無法繼續激烈的網球，唯有忍痛告別。